Челябинских журналистов увела за собой Киалимская бабушка

В четверг, шестого декабря, челябинским журналистам дирекция Национального парка «Таганай» и гости из соседних регионов рассказали о будущем экологического туризма на Урале. Киалимская бабушка поведала о Черной скале, Двуглавой Сопке, Откликном Гребне, Круглице и Дальней горе.

Национальный парк «Таганай» станет частью Великого Уральского пути. «Таганай» в Челябинской области войдёт в число 14 особо охраняемых природных территорий, по которым пройдёт самый протяжённый на Урале туристический маршрут.

Идею Великого Уральского пути вдохновители почерпнули из башкирской легенды о появлении Уральского хребта, которая рассказывает о поясе огромного великана с глубокими карманами и хранящемся в них богатстве. Будто бы однажды владелец пояса растянул его и тот лёг через всю землю. От Карского моря на севере до Каспийского моря на юге. Исследовать огромный пояс Уральского хребта мечтает Очарованный странник.

Директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов и директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказали о том, что будет представлять из себя проект, когда его реализуют на территории шести регионов. На протяжении 500 километров экологических троп и таким же количеством туристических стоянок российские и иностранные туристы смогут почувствовать себя настоящими кочевниками, исследователями и частью этой природы.

«Прочувствовать Великий Уральский путь можно будет на автомобиле, велосипеде, лошадях и водном транспорте, - рассказал Владимир Кузнецов. - За время своего путешествия предоставится возможность попробовать настоящего башкирского меда диких пчел, постараться убежать от бурого медведя, приручить лошадь Пржевальского и ощутить красоту природы уральского края».

Неравнодушные люди, которые собираются объединить все эти регионы, понимают - будет очень сложно. Однако вдохновители идеи полны оптимизма. Туристы просто обязаны остаться довольными от такого сказочного путешествия.

Проходя тропами «Великого пути», туристы смогут увидеть лучшие природные достопримечательности Урала. Покорить вершины древних гор, побывать в знаменитых пещерах первобытного человека, а также познакомиться с самобытностью проживающих здесь народов.

Пять с половиной тысяч километров туристических маршрутов по заповедным территориям и 500 км оборудованных экотроп. От бескрайних степей Оренбуржья, по горным лесам Башкирии, до берегов Северного Ледовитого океана. Ни один турист не должен остаться равнодушным к таким экотуристическим услугам.

«Мы объединяем наши туристические места для того, чтобы туристы возвращались к нам вновь и вновь, - продолжила директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова. - Я пришла в туристический бизнес совсем из другой сферы деятельности, но уже влюблена в эту природу, в лошадей Пржевальского и во все, что встречается на Великом Уральском пути».

Организаторы экологического туризма рассказали, что в этом туристическом кластере будут существовать для всех единые правила, достаточно выгодные соглашения со всеми партнерами, взаимодействие с местным населением и местным бизнесом.

«Великий Уральский путь должен в ближайшее время стать брендом нашего туристического Урала, - заявил Владимир Кузнецов. - Этот проект необходим для плодотворного развития экологического туризма, для развития уральских регионов, для сохранения нашей истории. Даже для мирового имиджа».

Презентация Великого Уральского пути состоялась полтора месяца назад в городе Сочи. Вдохновители идеи Кузнецов и Бакирова представили коллегам концепцию нового проекта, который очень понравился всем присутствующим. Всем сразу захотелось открыть для себя новый Урал - неизведанный и заповедный.

Легендарная Киалимская бабушка уже много лет проводит экскурсии по заповедному Таганаю. Она знает буквально все про эти места, так как «бродит» по ним уже 105 лет. Слухи о ней передаются из уст в уста, от поколения к поколению. Как только ее не называли в здешних местах - Киалимская бабушка, Киалимская кикимора, Феня Таганайская. Так и стала сказочная землячка настоящей легендой и брендом Таганая.

«Я-то тут давно-то живу-то, не помню уж и сколько годов-то, - нарочито «окая» рассказывает местная жительница в образе бабушки. - Вы-то что так долго-то не приходили, я-то вас ждола-то».

Чего только не привидится в здешних местах после рассказов старожилов. Говорят, что зимой часто видят на снегу отпечатки босых ног, примерно 35-го размера. А как начинает рассказ свой очередной «очевидец», так люди и начинают ему верить. Вот такая она хозяйка здешних мест.

Кстати, организаторы нового проекта рассказали о том, что на протяжении всего маршрута туристы будут общаться с заповедными работниками – инспекторами, научными сотрудниками, специалистами экологического просвещения. Их тут более тысячи человек. Это люди, которые могут не понаслышке рассказать о жизни по ту сторону городов, поделиться знаниями о заповедной природе и донести до людей информацию о важности сохранения богатств нашей Земли.