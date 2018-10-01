Евгений Тефтелев открыл второй этап борьбы с мусором в Челябинске

Власти Челябинска заявили, что полностью очистили контейнерные площадки города от гор мусора. И сейчас просят горожан потерпеть: начинается второй этап борьбы с «мусорной» проблемой областного центра.

О решении «мусорной» проблемы Челябинска глава города Евгений Тефтелев заявил сегодня, первого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. За прошедшую неделю на полигоны в Полетаево и Урефтах с контейнерных площадок южноуральской столицы было вывезено девять тысяч тонн бытовых отходов. Это двухнедельная норма. Всего на уборке города задействовали 80 мусоровозов. На помощь пришли соседние территории. Помог Челябинску техникой и Екатеринбург.

«Мы выполнили поручение полномочного представителя президента в УрФО, губернатора Челябинской области и обеспечили работу по ликвидации свалок. Отдельное спасибо Борису Дубровскому, что активно включился и помогал. Эту работу мы завершили в воскресенье. Город полностью очищен от мусора. Зашли в город новые операторы, которые будут обслуживать те контейнерные площадки, которые бросил «Горэкоцентр+», а их 693. Начинается второй этап, жителям областного центра придется потерпеть. Сейчас важно организовать плановый вывоз мусора», - отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Технику привлекали из других городов, постарались дойти до каждой мусорной площадки. Сформирована группа новых операторов, которая и будет работать в городе», - сообщил начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Евгений Крехтунов.

Как отметил градоначальник, временные трудности могут возникнуть именно из-за того, что в городе начали работать новые операторы по вывозу мусора, а точнее из-за того, что каждый из них на мусорные площадки устанавливает свои контейнеры. «Горэкоцентр +» свои баки уже начал забирать.

«Сейчас происходит замена контейнеров. На случай непредвиденной ситуации есть резервные баки в «Горэкоцентре». Есть небольшая проблема и с «вхождением» новых операторов в маршруты. Необходимо отработать логистическую схему», - отметил глава Челябинска.

Как уже сообщало агентство, с 18 сентября часть перевозчиков, заключивших контракты с ГорЭкоЦентром, отказались вывозить мусор с контейнерных площадок Челябинска. ООО «Горэкоцетр+» - один из крупнейших перевозчиков города - в одностороннем порядке также прекратил вывоз мусора с территорий контейнерных площадок.

Прокуратура провела проверку, по итогам которой 24 сентября было объявлено предостережение главе Челябинска Евгению Тефтелеву о недопустимости нарушения федерального законодательства в сфере обращения бытовых отходов.

Бывшему директор МУП «Горэкоцентр» Игорю Галичину, который покинул свой пост 24 сентября, предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Также 24 сентября прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело в отношении Галичина по статье «Халатность» за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.