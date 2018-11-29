Минэкологии передумало лишать 6 памятников природы их статуса. Но три ООПТ будут упразднены

Министерство экологии Челябинской области намерено отозвать направленные в Заксобрание документы на лишение шести объектов статуса особо охраняемые природные территории (ООПТ). Но три памятника природы все-таки будут упразднены.

Напомним, в региональный парламент были внесены документы по упразднению 9 памятников природы регионального значения.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков, работа по комплексной оценке этих объектов ведется с 2008 года. Перед министерством не стоит задача безоглядно лишать памятники природы из нынешнего статуса. По этим девяти объектам результаты проведенной экспертами оценки были готовы давно и прокуратура после проведенной в министерстве проверки настояла на внесение документов о лишении статуса в Законодательное собрание. Что и было сделано.

После появившихся накануне в СМИ информации министр экологии Сергей Лихачев (он после серьезной болезни и длительного лечения вышел на этой неделе на работу) пригласил специалистов ОГУ «ООПТ», чтобы еще раз обсудить действительное состояние этих объектов.

Как отметил Виталий Безруков, памятник природы – реликтовый ельник - уже давно утратил свою ценность. Деревья частично вырублены, частично уничтожены пожаром, а часть погубил короед. На особо охраняемой природной территории «Могильная скала» проходит линия электропередач и очистные сооружения. Кроме того, не требует охраны Могильная скала, так как через памятник идет ЛЭП.

По оставшимся объектам будут проведены дополнительные экспертизы. Документы на них будут отозваны из Законодательного собрания. «Задача министерства экологии – максимально сохранить действующие памятники природы», - заверил Виталий Безруков.

Как уже сообщало агентство, статус особо охраняемых природных территорий планировали лишить 9 объектов: Могильная скала, Пещера Сугомакская, Хребет Чашковского, Уфимский целебный источник, Никелевый профиль, Реликтовые ельники, Пещера Надежда, Каменки, Пугачевская пещера.

На сегодня в регионе 153 памятника природы регионального значения. Из них у порядка 100 памятников после проведения комплексной экологической экспертизы были утверждены границы. Сведения о них внесены в единый государственный реестр недвижимости.