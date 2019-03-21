На дорогах Челябинской области вводятся весенние ограничения

Весенние ограничения движения вводятся по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Челябинской области. Они будут действовать с 15 апреля 2018 года и до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

«При установлении положительных температур, в следствие таяния снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. Ограничения вводятся в целях сохранности дорожного покрытия», - пояснил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Ограничения касаются транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Запрет не распространяется на трактора марки МТЗ-80 и Т-40, спецтранспорт, используемый для работ по содержанию и ремонту автодорог, на машины, перевозящие продукты питания, животных, корма для скота, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельскохозяйственных организаций, сжиженный газ для населения, топочный мазут, печное топливо, семенной фонд, удобрения, гербициды, почту и почтовые грузы.

Кроме того, без ограничений могут передвигаться пассажирские автобусы, машины министерства обороны РФ и автомобили с грузами, необходимыми для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Другие транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, смогут ездить по областным автодорогам только на основании специальных разрешений. Их будет выдавать министерство дорожного хозяйства и транспорта.