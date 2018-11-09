Общественники предупреждают о новом коллапсе для Челябинска, который будет намного серьезнее мусорного

Томинский горно-обогатительный комбинат (Челябинская область) получил разрешение на забор воды из реки Масс в створе выше Шершневского водохранилища на свои производственные нужды. Активисты движения «СТОП-ГОК» считают, что категорически нельзя осуществлять забор воды в любом объеме из единственного питьевого источника Челябинска и уверены, что это может привести к водному коллапсу, который будет намного серьезнее мусорного.

Общественники написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Как пояснили в отделе водных ресурсов по Челябинской области Росводресурса РФ, Томинский ГОК запрашивал возможность забора 24,6 миллиона кубических метров воды в год из реки Миасс. В отделе пояснили, что предприятие на свои нужды сможет забирать не более 10 миллионов кубометров воды. Забор в полном объеме возможен только в случае завершения строительства и ввода в эксплуатацию Уфимско-Миасской (Челябинской) водохозяйственной системы и переброски части стока реки Уфы из Долгобродского водохранилища в реку Миасс.

Но, по мнению экспертов и ряда ученых, Томинскому ГОКу нельзя разрешать брать воду из реки Миасс в створе выше Шершневского водохранилища. «Шершневское водохранилище – единственный безальтернативный хозяйственно-питьевой источник для миллионного промышленного гиганта – Челябинска, городов-спутников (Челябинск, Копейск и Еманжелинск) и новой застройки Кременкульского сельского поселения», - напоминают эксперты.

На сегодня водоохранилище и так подвергается серьезной нагрузке, загрязняясь различными стоками, в том числе из Карабаша через реку Сак-Элга (решить этот вопрос планируется к 2020 году). В настоящий момент вода оценивается как «очень загрязненная» и, по оценке МУП ПОВВ, ее качество воды с каждым годом ухудшается, особенно по микробиологическим и гидробиологическим показателям.

По мнению активистов, требуется серьезная компетентная независимая оценка дальнейшего использования водохранилища для хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных целей.

Специалисты также указывают на несовместимость качества воды в реках Уфа и Миасс, Долгобродском водохранилище. Качество воды Долгобродского водохранилища не соответствует требованиям для водоемов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

«Перечисленные особенности нашего единственного питьевого источника категорически не допускают осуществлять забор воды в любом объеме в створе реки Миасс выше Шершневского водохранилища», - уверены эксперты. Это может привести к рискам отравления и осушения Шершневского водохранилища.

По их мнению, данный вопрос требует публичного обсуждения и обязательного согласования с МУП ПОВВ и с федеральными структурами – Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Минприроды.

«Граждане требуют запретить предлагаемый водоотбор из реки Миасс в створе выше Шершневского водохраналища на производственные нужды Томинского ГОКа в любых объемах. Незаконное, недальновидное решение может привести к коллапсу, несопоставимому с мусорным», - отмечается в открытом письме руководителям государства и области.