Губернатор Дубровский – о проблемах, планах, разочарованиях и любви

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает введенные им традиции – встречаться с журналистами на итоговых пресс-конференциях чаще, чем раз в год и периодически проводить их за пределами резиденции. В мае впервые встреча главы региона с журналистами состоялась за пределами Челябинска – в Карабашском городском округе. И началась она с посещения металлургического цеха Карабашмеди (чтобы журналисты воочию убедились, что считающийся одним из грязных производств и городов в области на самом деле довольно чистые).

Сегодня, 31 октября, общение главы региона с сотней представителей федеральных, окружных, региональных и муниципальных средств массовой информации состоялось на Челябинском трубопрокатном заводе в цехе Высота 239. И вновь разговор губернатора с «акулами пера» предваряла экскурсия по одному из цехов предприятия.

«Я считаю это очень важным, символичным то, что мы здесь встречаемся», - отметил в начале встречи губернатор и напомнил, что проект «Высота» известен во всем мире. По мнению главы региона, именно за такими проектами будущее. «Для нас важно эту мысль сегодня развивать в нашем разговоре», - подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, как и в предыдущий раз предприятие для встречи было выбрано еще и для того, чтобы показать, как правильно бизнес должен расставлять приоритеты. «Стратегия должна увязывать развитие промышленной площадки с интересами человека (его творческое развитие, улучшение качества его жизни). Нет будущего у компаний, которые этого не поймут», - подчеркнул губернатор. По его словам, этой стратегии придерживаются ММК и Цинковый завод, а другие должны брать пример с лучших практик.

Особый тон нынешнему разговору задавало и прозвучавшее неделю назад заявление Бориса Дубровского о его желании баллотироваться на второй срок. И поэтому стало неудивительным, что на нынешней встрече губернатор подводил итоги работы не за квартал или год (как обычно), а сразу за четыре года. Озвучив цифры, он констатировал: «Нам все-таки удается преодолевать все сложности и поступательно двигаться вперед».

Затем глава региона вернулся к текущей ситуации, отдельно остановившись на подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Он рассказал о строящихся объектах и мероприятиях по улучшению экологической обстановки в регионе.

Долее журналистам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы. Несколько вопросов, что вполне предсказуемо, были посвящены предстоящим в 2020 году саммитам и готовности региона к их проведению. Часть вопросов касалось резонансных проблем, прозвучавших, в том числе, и на федеральном уровне. Не обошлось и без тем, которые уже активно обсуждаются в соцсетях, на различных телеграмм-каналах и становятся основой «громких» материалов. Речь идет о семейном бизнесе губернатора и о том, будет ли предоставлена Борису Дубровскому возможность повторно побороться за губернаторское кресло.

ПОДГОТОВКА К САММИТАМ

Аэропорт и аэродром

На реконструкцию челябинского аэродрома будет направлено пять миллиардов рублей. Подрядчик выбран единоличным решением президента (если бы выбирали по конкурсу, то не успели закончить в срок). «Он сейчас разворачивает свой городок на территории строительства, перевозит технику, заключает контракты на поставку сырья», - рассказал Борис Дубровский. Аэродром будет способен разместить 30 самолетов, из них 20 широкофюзеляжных.

После реконструкции челябинский аэродром получит статус третьей категории ИКАО – это слепая посадка. «Эта система позволяет минимизировать риски и в плохие погодные условия принимать борт в автопилоте. Она сейчас есть только в «Пулково» и в «Шереметьево». «Кольцово» такой системы не имеет», - с гордостью рассказывал губернатор.

На реконструкцию аэропорта понадобится три с лишним миллиарда рублей. Этим займется частный инвестор - компания «Новапорт». Будет терминал внутренних воздушных линий, будет три телетрапа. Один из них сдвоенный, который дает возможность вставать четырем самолетам.

Борис Дубровский особо подчеркнул, что федеральные и турецкие подрядчики все материалы покупают в области (и бетон, и иные материалы).

«Есть полное ощущение, что мы работаем в тех сроках, которых нам необходимо придерживаться, чтобы в 2020 году наш аэропорт мог принять все 30 делегаций и гостей», - считает губернатор.

Объекты для проведения мероприятий и встречи гостей

Строительство конгресс-холла «Таганай», облик которого выбрали жители в рамках архитектурного конкурса, планируется завершить в конце 2019 года. «Когда этот объект был выбран, я считал, что реализовать его будет достаточно сложно. Уж очень он креативный, на мой взгляд. Сейчас мы понимаем, когда он разложен до проектной документации, что он буде реализован. Надеемся, что там будут проходить торжественные мероприятия ШОСа и БРИКСа», - поделился губернатор. После саммитов инвестор будет «Таганай» как торгово-развлекательный центр.

На сегодня согласованы все планировочные решения для объектов по размещению делегаций. После разработки и утверждения проектов начнется строительство в соответствии с предусмотренными стандартами.

Будут построены три поселка для приема руководителей делегаций: 8 примет один, 8 - другой и 7 - третий. Два поселка строят инвесторы (им область компенсирует часть затрат на создание президентских номеров), третий - дочерняя компания Челябинской области. «Она тоже является коммерческой организацией, мы даем ей кредитное обеспечение», - пояснил губернатор.

Начато строительство общежития ЮУрГУ. «Вот пример инвестиции, которая работает в режиме наследия. Есть потребность в нем, оно будет работать в дальнейшем», - подчеркнул Борис Дубровский.

За счет областных средств будут приведены в порядок дороги, инфраструктура и возведен общественно-деловой центр. «Сейчас проект проходит экспертизу, когда будет понятна окончательная стоимость этого проекта, мы приступим к активной фазе взаимодействия с инвесторами, они у нас в списке есть», - уточнил глава региона.

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ» вопросы

О желании и поддержке переизбрания

Борис Дубровский, отвечая на вопрос журналиста, еще раз подтвердил свое желание переизбраться на второй срок. При этом он подчеркнул, что без поддержки президента и жителей, в том числе и элиты, этого сделать не удастся.

«Я принял решение выдвигаться на второй срок, потому что считаю важным закончить ту работу, которую мы развернули. Это моя мотивация», - аргументировал свой шаг глава региона.

При этом он добавил, что непременным условием для его переизбрания является и президентская поддержка. Борис Дубровский также напомнил, что пока у него еще есть время поработать на губернаторском посту – как минимум, до сентября 2019 года. И надо успеть немало сделать. «Даже если утром мне предложат написать заявление (об отставке – прим. ред.), я всю ночь буду работать», - процитировал Борис Дубровский понравившееся ему высказывание одного из коллег по губернаторскому корпусу.

«Семейный бизнес» (разочарование в человеческих качествах)

Губернатор ответил на интересующий многих в последнее время вопрос о бизнесе его семьи, добавив, что он прекрасно понимает мотив тех, кто его задает.

Борис Дубровский рассказал, что заниматься бизнесом начал задолго до того, как ему поступило предложение стать врио губернатора. «Я не родился губернатором. Я жил в этой стране долгие годы, работал и развивался. И проходил все стадии экономического реформирования», - попытался объяснить истоки формирования своего семейного бизнеса глава региона и добавил, что ему бизнес не принес больших доходов, он заработал деньги являясь топ-менеджером ММК.

«Я не знал, что я стану губернатором. Я не думал, что это будет проблемой, за которую я буду все время отвечать, собираясь с вами, оправдываться каждый раз по этому поводу», - довольно эмоционально уже не в первый раз на итоговых пресс-конференциях пытался растолковать Борис Дубровский.

С момента назначения на должность губернатора (2014 год), и по настоящее время Дубровский честно писал в декларациях обо всех полученных им доходах и имеющемся имуществе, чтобы, по его словам, не вводить в заблуждение людей, с которыми он работает.

«С 2015 года я нахожусь в размышлении о том, должен ли я жалеть о том периоде моей коммерческой активности. Насколько это сейчас мне мешает: эмоционально – да, с точки зрения практики работы – точно нет, с точки зрения понимания как работает бизнес – точно нет, то, что от нас ждет малый и средний бизнес – точно нет. И тот багаж, который я имею, он создан потому, что я сам в свое время пытался это делать. И никто мне не помогал. У нас даже знаний не было тех, которые сейчас легко получить», - поделился Борис Дубровский, отметив, что накопленный опыт помогает принимать правильные создавать предпринимателям благоприятные условия для развития бизнеса на благо области.

Комментируя бизнес, которым сейчас занимается сын (бывшие компании отца), и выигранные ими бюджетные контракты, Борис Дубровский сказал: «Если они выигрывают, значит, они делают хорошее коммерческое предложение. Все, что касается оценок результатов этой деятельности, они также все известны и прозрачны, потому что есть отчетность в налоговых».

Борис Дубровский также рассказал, что он за четыре года уже привык к каверзным вопросам о его бывшем бизнесе и бизнесе его сына, а также к публикациям на эту тему и прекрасно понимает, зачем это делается: «Я привык к этим вопросам и знаю, зачем вы их задаете. Наверно, чтобы смутить и вызвать эмоции. Когда тысячу раз одно и то же спрашивают, это уже не вызывает никаких эмоций. Только огорчение. Такое же, как поведение тех компаний, которые отказались вывозить мусор...».

Что важнее – отчеты перед президентом или перед жителями

У Бориса Дубровского на встрече поинтересовались, что для него важнее и волнительнее – отчитаться перед президентом или отчитаться перед населением? «Важнее, чтобы было за что отчитаться», - коротко ответил губернатор и затем пояснил, что отчет перед руководителем (а для губернатора – это президент) всегда волнителен и важен для любого человека. «Это очень важное событие», - считает губернатор. Но не менее важно, по его мнению, отчитаться перед жителями, которые его выбирали. «Меня избрал один миллион человек практически. Я очень уважительно отношусь к этим людям, и мне понятно, что, если не будет поддержки населения, не у меня, у нас вообще ничего не получится», - пояснил Борис Дубровский.

Поэтому губернатор считает важным объяснять людям, какие изменения их ждут и для чего это делается. «Важно потом показать результат, чтобы не вводить людей в заблуждение… Потому что, к сожалению, практика жизни такова, что нам не удается в чистом виде добиться тех результатов, которые мы часто перед собой ставим. Потому что мы ставим перед собой гигантские цели, верим в то, что достигнем, а практика, она немного другая», - рассказал глава региона.

Борис Дубровский уверен, что практика отчетов перед населением и встреч с жителями имеет большое значение для объективной оценки ситуации на местах. Глава региона привел наглядный пример: житель деревни Кукуево, из которой уехал последний фельдшер, всегда будет недоволен работой властей, какие бы хорошие областные медцентры и поликлиники не строили в городах и как бы не оснащали их. «И он по-своему прав... Потому что там, в деревне Кукуево, тоже живут наши люди, которые должны быть обеспечены социальными стандартами, и нам надо туда дотянуться. И, имея такие явные, очевидные вещи, результаты, но, если там не будет фельдшера, значит, мы все еще работаем на «тройку», что, наверное, по факту, так и есть», - считает губернатор. Встречи с жителями помогают ему оценить существующие в муниципалитетах проблемы, в которых местные власти порой пытаются умолчать.

О местном самоуправлении в Челябинске

Борис Дубровский, отвечая на вопрос журналиста по выборам в Челябинскую городскую думу отметил, что не считает действующую на сегодня схему порочной практикой.

Напомним, впервые пять лет назад выборы депутатов Челябинской городской Думы прошли по двухуровневой системе. Жители выбрали 170 депутатов в семь районных Советов города (по одному в каждом районе). Затем из их числа была сформирована Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей. Городские парламентарии на первом заседании избрали главу города – председателя Думы. Глава администрации города был назначен городской Думой по итогам работы конкурсной комиссии.

«Давайте в ней (действующей системе – прим. ред.) поработаем. В 2019 году состоятся выборы депутатов районной, а потом городской думы Челябинска и эта практика будет продолжена. Поэтому следующий пятилетний период после этих выборов мы будем находиться в этой парадигме. И мы увидим, ближе эти депутаты к народу или нет. Выборный процесс это покажет. Те, кто не смог оказаться ближе к народу, они и не смогут избраться.», - высказал свою точку зрения губернатор.

Ликвидация «лишних» администраций

На сегодня в Коркинском районе на 60 тысяч населения 4 администрации (3 поселковые и 1 районная) и 4 представительных органа власти (1 районное Собрание депутатов и три Совета депутатов городских поселений). У губернатора поинтересовались, как он относится к созданию единой администрации в районе.

«Я только «за», - высказал свое мнение Борис Дубровский, не вдаваясь в детали. - Как и в каждом случае, я за все хорошее, кроме плохого». Данное решение позволит уменьшить управленческие расходы. Положительные примеры реализации такой практики уже есть в регионы и ее надо распространять на другие территории, считает губернатор. И такую практику есть смысл внедрять и в других территориях. «Алгоритм понятен, надо по нему двигаться. Я всегда это поддерживаю», - добавил глава региона.

Он также отметил, что действовать надо аккуратно, ведь при реализации этой идеи на практике возникает некоторое противодействие, в том числе и со стороны депутатского корпуса и администраций, которые хотят ликвидировать.

РЕЗОНАНСНЫЕ проблемы

Мусорный коллапс (разочарование в перевозчиках)

Борис Дубровский рассказал журналистам, что разочаровался в человеческих качествах некоторых перевозчиков в Челябинске, которые в угоду своим бизнес-интересам отказались исполнять контракты по вывозу мусора, что привело к возникновению мусорного коллапса в городе.

Борис Дубровский напомнил, что перевозчикам компенсировали часть выпадающих доходов (в связи со сменой полигона и удлинением пути доставки, чтобы не повышать тарифы для населения). Но часть перевозчиков решили саботировать исполнение ранее заключенных контрактов и перестали вывозить мусор с контейнерных площадок. Город стал тонуть в мусоре и задыхаться от зловонных запахов. Пришлось даже вводить режим ЧС.

«Я разочаровался в человеческих качествах, - прокомментировал «мусорный коллапс» Борис Дубровский. – Я был уверен, что перевозчики продолжат свою работу, так как они уважают людей, которым оказывали услугу. К сожалению, это не так».

В остальном работа ведется по намеченному плану. Закрыта свалка, мусор начали вывозить на полигон, который имеет все разрешительные документы. «Нам необходимо такие полигоны развивать, чтобы иметь перспективы на многие десятилетия организовывать эту работу, поступательно двигаясь к раздельному сбору мусора. Мы точно должны извлекать все вторсырьё», - отметил глава региона.

Тариф на вывоз мусора

С первого января 2019 года Челябинская область, как и вся страна, переходит на новую систему обращения с ТБО. В области создано пять кластеров, в каждом будет принят свой тариф на вывоз мусора.

На сегодня тариф утвержден только в магнитогорском кластере. «Он составляет порядка 77 рублей на человека», - уточнил Борис Дубровский.

Для челябинского кластера тариф пока не определен. «Думаю, что челябинский тариф будет близок к магнитогорскому», - считает губернатор.

Он заверил, что к данной услуге будет применена существующая практика соцподдержки.

ЭКОЛОГИЯ

Курортная зона Кисегача под угрозой уничтожения

На сегодня неудовлетворительное состояние инфраструктуры курортной зоны препятствует ее дальнейшему развитию. Собственником очистных сооружений, обслуживающих территорию курорта Кисегач, является частная компания «Евродвор». Этой системе требуется существенная модернизация. Муниципальные очистные сооружения Чебаркульского городского округа, введенные в эксплуатацию в 1975 году, работают на пределе своих возможностей и также требуют реконструкции. Необходима и реконструкция сетей водоснабжения, электросетей, канализации.

Борис Дубровский давал поручения провести полномасштабный аудит очистных сооружений Чебаркуля и прилегающих к нему курортов и на его основе сформировать единую систему управления стоками. Но пока вопрос решается с большим трудом.

«Мы постоянно находимся в диалоге: или развивать проект частных очистных сооружений, или передать на обслуживание муниципальной организации. Мы затянули эту работу», - рассказал на встрече Борис Дубровский.

По его словам, необходимо принять окончательное решение и начать инвестиции в очистные сооружения. По разным оценкам, на эти цели потребуется порядка одного миллиарда рублей. «Рассматривается вариант государственно-частного партнерства, - уточнил Борис Дубровский. - Проводятся переговоры с инвесторами. Итоги мы сможем увидеть в проектах 2019 года».

Пока динамика происходящих на курорте изменений Бориса Дубровского не удовлетворяет. Губернатор заверил, что держит этот вопрос на контроле и регулярно проводит выездные совещания (но получается не чаще, чем один раз в год).

Качество воды в Аргазинском водохранилище

По поручению Бориса Дубровского реализуется проект по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища – основного источника водоснабжения Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска.

На сегодня река Сак-Элга течет по бывшим отвалам Карабашского медеплавильного комбината, вымывает тяжелые металлы, которые попадают в водохранилище. Было принято решение направить реку Сак-Элга по иному руслу. На эти цели из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.

«В текущем моменте ничего лучше не стало, но к 2020 году точно станет», - рассказал Борис Дубровский. Уже построен обводной канал, который отсечет поступление стоков в Аргази. Все работы планируется завершить в 2019 году.

Экологическая ситуация

Для улучшение экологической ситуации в области сформирован комплекс мероприятий, напомнил Борис Дубровский.

Удалось остановить работу челябинской областной свалки. Решение о ее закрытии было принято еще 30 лет назад, но реализовать его получилось лишь в сентябре 2018 года. Теперь предстоит провести процедуру выбора единственного поставщика услуг по рекультивации, который будет делать проектирование и собственно рекультивацию. На эти цели предусмотрены средства в федеральном и региональном бюджетах.

Область совместно с «Новатеком» намерена реализовать проект по переводу общественного и коммунального транспорта на газомоторное топливо. «Это положительно скажется на качестве воздуха. Проект и внешне должен улучшить эстетическое состояние общественного транспорта на наших дорогах», - подчеркнул губернатор.

По его словам, в эти процессы вовлекаются крупные компании. Это и ЧМК, ЧЭМК, и Цинковый завод, и ЧТЗ. «Координация этой деятельности будет проходить в алгоритме системы квотирования», - уточнил Борис Дубровский.

О любви

Завершить нынешнюю пресс-конференцию Борис Дубровский решил словами благодарности за бескорыстную любовь.

«Самое главное, за что я благодарен родителям – они меня любили. И это чувство детства, что меня любили и не за то, что я красивый, умный, успешный, имею я бизнес или не имею, они меня любили таким, какой я есть и это было счастье. Я был счастлив, потому что они меня любили», - посчитал нужным поделиться с журналистами сокровенным Борис Дубровский.

Губернатор рассказал, что его родителей уже нет в живых, но он часто вспоминает свое детство, которое хоть и прошло в сложных экономических условиях, но было счастливым, благодаря любви родителей.

«И мы должны любить детей. Мы должны быть им близкими людьми. И мы должны создать им условия, когда они все реализуются», - считает Борис Дубровский. Задача взрослых сделать так, чтобы будущее у детей было счастливым.