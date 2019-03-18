Жителям путинской Розы нечем дышать и некуда бежать

В поселке Роза Коркинского района (Челябинская область) не перестает гореть официально закрытая первого января этого года свалка. Об этом сегодня, 18 марта, заявили общественники из движения «Антисмог», за помощью к которым снова обратились отчаявшиеся розинцы - едкий запах дыма и пластмассы вконец измучил людей.

Розинцы говорят, что мечтают вместе со своими семьями уехать из проблемного поселка, - открывать форточки им страшно, их дети задыхаются. По словам обитателей поселка, ситуация в нем стремительно ухудшается. Если бы людям было куда и на что ехать, безусловно, Розу ждал бы второй (после переселения в связи с угрозой обрушения бортов коркинского разреза) массовый исход.

«Со вчерашнего вечера свалка разгорелась еще сильней. Ночью невозможно было спать. Дети кашляли, задыхались. Даже через окна дым просачивается. К утру дым еще больше зашел в поселок. Мы находимся в самом эпицентре, а это переулок Солнечный, улица Солнечная, улица Энергетиков. Дым пошел в сторону 50 лет ВЛКСМ и 50 Лет Октября, где находятся детские сады №7, 25, ясли и школы №11,19 и 22. Дышать нечем, запах едкий - плавленого пластмасса и других примесей. Этот запах уже даже во рту ощущается. Мы очень переживаем, как это отравление отразится на нас и наших детях в будущем. Просто кошмар какой-то. Нет слов!», - сетует местная жительница по имени Лилия.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», пятого марта экозащитники из «Антисмога» произвели на территории многострадальной розинской свалки замеры вредных выбросов в атмосферу, исследовали мусорный курган при помощи тепловизора. Тогда общественники обнаружили множественные очаги тления на глубине до двадцати метров, местами был виден открытый огонь. Замеры показали превышения ПДК вредных веществ в несколько раз.

В данный момент руководитель «АнтиСмога» ведет переговоры с администрацией Коркинского района. Местные власти снова заявили, что в ближайшее время будет создан оперативный штаб, который решит, что делать со свалкой и как заставить ее потухнуть.

Общественники удручены тем, что власти не торопятся решить проблему (речь о создании рабочей группы ведется с седьмого марта), и сравнивают ситуацию в поселке Роза с той, что складывалась до недавнего времени в копейском Старокамышинске, где жители также дышали с большим трудом - их мучили смог и запах гари, что было следствием горения шлакоотвалов и угольной пыли в котловане осушенного озера Курочкино.

Коркинская прокуратура обещала поймать и наказать лиц, виновных в горении свалки в поселке Роза. Прокурор города Коркино Евгений Тараненко в конце февраля сообщил агентству «Урал-пресс-информ» о ведущейся проверке фактов задымлений на розинской свалке и выявлении причин происходящего.

Сегодня дозвониться не удалось ни до прокуратуры, ни до администрации Коркинского района, поэтому вопросы о том, что «нарыли» сотрудники надзорного ведомства и как районные власти собираются решать проблему, остается открытым.

Фото и видео предоставлено движением «Антисмог»