РМК о происходящем на Коркинском угольном разрезе, и почему в городе гарь и туман

Жители города Коркино (Челябинская область) в последние дни особенно жаловались на запах гари и туман явно неприродного происхождения – опасные для здоровья и неприятные для органов обоняния «приветы» от угольного разреза, где продолжаются пожары. В связи с увеличением потока обращений министр экологии региона Сергей Лихачев поручил усилить контроль за происходящим в гигантской яме и ее окрестностях.

В свете последних событий Русская медная компания решила пролить свет на происходящее и рассказать о текущей ситуации на Коркинском угольном разрезе.

В РМК отметили, что значительная площадь соприкосновения угольных бортов разреза с воздухом не позволяет эффективно ликвидировать зоны самонагревания. Ликвидация эндогенных пожаров возможна при заполнении угольной выработки закладочным материалом, произведенным на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, как предусмотрено проектом ликвидации разреза при реализации проекта ГОКа.

«Пока же в период НМУ погодные условия препятствуют рассеиванию выделяемого эндогенными пожарами и зонами самонагревания дыма, что приводит к скоплению загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы. Ситуация усугубляется с наступлением в атмосфере процессов инверсии, когда из-за разности давления дым скапливается в низинах. Это происходит обычно в осенне-зимний период при низких температурах. Именно эти факторы привели к появлению задымленности в Коркинском районе в последние дни», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» менеджер проектов управления информационной политики и связям с общественностью РМК Тимофей Колотовкин.

По его словам, по этим объективным причинам эффект от реализованных оператором ликвидации Коркинского угольного разреза (им является ООО «Промрекультивация») мероприятий носит временный характер, тогда как - заявили в АО «РМК» - «Промрекультивация» принимает все предусмотренные законом, техническими регламентами и нормативными документами меры для стабилизации ситуации.

В Русской медной компании сообщили, что в настоящее время «Промрекультивация» готовится к реализации проекта ликвидации угольной выработки разреза с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Ликвидация должна начаться в конце 2019-го года с вводом в эксплуатацию объектов горно-обогатительного комбината.

«До этого момента «Промрекультивация» продолжит заниматься локализацией и охлаждением зон самонагревания бортов разреза для защиты атмосферного воздуха от выбросов эндогенных пожаров. Помимо собственных сил и средств «Промрекультивация» привлекает к работам по договору спасательные расчеты копейского филиала военизированной горноспасательной части», - рассказал Тимофей Колотовкин.

По его словам, за прошедший год работы по локализации и охлаждению зон самонагревания на бортах угольного разреза «Коркинский» проводились на общей площади около 90 тысяч квадратных метров.

«По результатам проводимого мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны разреза и жилой зоны с привлечением аккредитованных лабораторий в период проведения наблюдений превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было», - отметил Тимофей Колотовкин.

Напомним, проект ликвидации отработанной выработки Коркинского угольного разреза был согласован территориальной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (ТКР-Челябинскнедра) и прошел экспертизу промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора.

Весной 2018 года по проекту прошли общественные обсуждения, по результатам которых его направили на государственную экологическую экспертизу в федеральную службу по надзору в сфере природопользования. По итогам экспертизы проект получил положительное заключение.

Тем временем ученые бьют тревогу, говоря о реальных угрозах и рисках, которые несет Коркинский угольный разрез, если в него будут складировать отходы Томинского ГОКа. Один из ярых противников такого метода - близко знакомый с разрезом, кандидат технических наук, действительный член международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Эдуард Мильман, который неоднократно предлагал альтернативные, более безопасные способы рекультивации Коркинского разреза.

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