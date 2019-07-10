Штормовое предупреждение: прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 11 июля в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами умеренные, в западных районах прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах вероятны грозы, град.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Отдельные порывы при грозах могут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом в южных районах области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Воздух будет прогреваться до плюс 26-31 градуса, в Челябинске – 26-28 градусов.

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вероятно также увеличение площади природных пожаров до крупных.

В ГУ МЧС области рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

На открытой площадке или в лесу нужно укрыться на низкорослом участке леса, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».