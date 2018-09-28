Синоптики обещают на выходные усиление ветра и заморозки
В предстоящие выходные, 29 и 30 сентября, в Челябинской области ожидается понижение температуры ниже нулевой отметки и усиление ветра.
Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Челябинском Гидрометцентре, в утренние и ночные часы в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 градусов, на почве - до минус 5 градусов..
Ночью и днем в субботу, 29 сентября, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.
В субботу синоптики обещают осадки на всей территории, в отдельных районах вероятны сильные дожди. В воскресенье - умеренные дожди.
В ГУ МЧС области советуют при сильном ветре убрать все хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. На улице жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, обходить деревья, мосты, трубопроводы, линии электропередач.
При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101» или в ЕДДС вашего муниципального образования.