Синоптики предупреждают южноуральцев о заморозках и мокром снеге в горах

Ночные и утренние заморозки, мокрый снег, дожди и похолодание ожидают жителей Челябинской области в предстоящие дни.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью и в утренние часы 18-20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 градусов, на почве до минус 5 градусов.

В ночь на воскресенье и понедельник заморозки прогнозируются до минус 1-3 градусов. В дневные часы также будет прохладно – температура воздуха не выше плюс 9-14 градусов.

Практически во всех регионах в выходные и в понедельник ожидаются дожди, на севере и в горах с мокрым снегом. В северных районах области возможен гололед.

При этом в восточной половине области и в Миасском районе в субботу сохранится пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В Челябинском Гидрометцентре рассказали, что территория Челябинской области подвергается заморозкам практически весь теплый период года - с мая по сентябрь. «Майские заморозки наблюдаются ежегодно, а вот летние значительно реже, - уточнили синоптики. - Для Челябинска повторяемость июньских заморозков составляет 10%. По области, особенно по горным районам, вероятность летних заморозков выше».

Июльские заморозки очень редки. «За последние 35 лет наблюдалось всего 3 случая июльских заморозков, - отмечают в Челябинском Гидрометцентре. - В августе повторяемость заморозков возрастает, и они могут наблюдаться уже несколько ночей подряд». В основном это происходит в северных и горных районах области.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких.