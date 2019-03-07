Свалкой в поселке Роза займется рабочая группа

Свалкой в поселке Роза Коркинского района (Челябинская область) займется

рабочая группа по принятию экстренных мер для тушения возгораний. С такой инициативой выступили общественники, местные жители и администрация Коркинского района идею поддержали.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в движении «АнтиСмог», рабочая группа будет сформирована в ближайшее время.

Экопатруль общественной организации побывал на месте экологического бедствия в поселке Роза пятого марта, констатировав, что многострадальная свалка твердых бытовых отходов по-прежнему горит, а люди задыхаются от запаха гари.

Экозащитники произвели замеры вредных выбросов в атмосферу на территории свалки, исследовали мусорный курган при помощи тепловизора. Были обнаружены множественные очаги тления на глубине до двадцати метров, местами виден открытый огонь. По результатам замеров были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ в несколько раз.

Общественники вызвали пожарную службу, однако приступить к тушению оказалось невозможно, поскольку доступа к очагу возгорания нет: нужен бульдозер.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ, в настоящее время прокуратура города Коркино проводит проверку по фактам возгораний на розинской свалке, которая была официально закрыта первого января 2019 года в связи с переходом всей страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Однако и после официального закрытия свалка мешает местным жителям дышать полной грудью. Периодически коркинский поселок и его окрестности накрывают запахом гари и туманом явно неприродного происхождения.