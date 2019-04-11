Текслер: В борьбе с пожарами чиновники прикрылись бумагами

У прокуратуры Челябинской области и врио губернатора Алексея Текслера серьезные претензии к работе главного управления лесами Челябинской области, МЧС и главам муниципальных образований.

Сегодня, 11 апреля, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами муниципальных образований региона. Один из вопросов повестки дня – подготовка к пожароопасному сезону в лесах Челябинской области.

Пожароопасный сезон в лесах Южного Урала установлен с пятого апреля. Седьмого числа уже было зарегистрировано первое в этом сезоне возгорание. Пожар на площади 0,3 гектара ликвидировали на территории Каслинского лесничества.

Исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров бодро отрапортовал о готовности региона противостоять огненной стихии. Он сообщил, что лесничествами и арендаторами для обеспечения охраны лесов от пожаров в 2019 году сформированы силы и средства пожаротушения. Мероприятия противопожарного обустройства лесных участков по итогам прошлого года - выполнены. В круглосуточном режиме организована работа региональной диспетчерской службы.

После столь оптимистичного доклада Алексей Текслер дал слово заместителю прокурора Челябинской области Андрею Потапову, который обрисовал реальную ситуацию в регионе. Картина оказалась не столько радужной и оптимистичной.

«У нас иная точка зрения, чем та, которая была сейчас представлена. В прошлом году огнем было уничтожено 27 тысяч гектаров леса. По сравнению с 2017 годом этом двукратный рост. Основная проблема – это деятельность или точнее бездеятельность главного управления лесами Челябинской области. До сих пор не решен вопрос по технике для тушения пожаров. Ее износ составляет порядка 80 процентов», - отметил заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

Для примера Андрей Потапов привел пожар в Черном бору. На его тушении вместо положенных ста человек было задействовано всего 14. Огнем было уничтожено 100 гектаров леса. Пассивность главного управления лесами, по словам заместителя прокурора региона, привела и к пожару в Санарском бору. Выгорело 600 гектаров, ущерб составил порядка 180 миллионов рублей.

«Мы полагали, что с приходом нового руководителя положение изменится. Оказалось, что нет. В результате попустительства специалистов миасского подразделения на землях лесного фонда, прилегающих к памятнику природы – озеру Тургояк, допущено складирование горючих материалов, захламление отходами. Не проведены противопожарные мероприятия. Меры по устранению нарушений были приняты только после вмешательства прокуратуры», - сказал Андрей Потапов.

До сих пор не налажен областным управлением лесами обмен информацией с территориальными органами Россельхознадзора с целью привлечения виновных лиц за использование земель сельхоназначения, от которых исходит пожарная опасность. Нет эффективного взаимодействия с органами МЧС по термоточкам, граничащим или расположенным на землях лесного фонда. Готовность сил и средств лесопожарной охраны региона составляет всего 80 процентов.

Серьезные нарекания вызывает отношение к исполнению своих обязанностей глав городов и районов. Именно они должны обеспечивать первичные меры пожарной безопасности. Они должны осуществлять очистку территорий, прилегающих к лесам, от сухой растительности, проводить опашку, обустраивать минерализованные полосы. Сложная лесопожарная обстановка складывалась в Аршаяшском, Брединском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Чебаркульском муниципальных районах и Кыштымском городском округе. На этих территориях произошло 62 % от общего количества пожаров. Только в прошлом году в области по фактам лесных пожаров было возбуждено 45 уголовных дел.

«Не все главы сделали для себя соответствующие выводы. Как говорится, пока пожар не случится, муниципалитет не зашевелится. В Кусинском районе глав четырех поселений заставить обеспечить условия для эксплуатации ряда источников наружного противопожарного водоснабжения удалось только по решению суда. Аналогичная ситуация сложилась в Саткинском районе и Южноуральске, где главы до сих пор размышляют над представлением прокурора об устранении нарушений закона. Неужели нам снова нужно обращаться в суд для решения этих вопросов?», - спросил у глав заместитель прокурора Андрей Потапов.

В 2019 году по результатам проверок уже объявлено 300 предостережений должностным лицам органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.

«По поручению прокурора области Виталия Лопина предупреждаю вас, что в случае возникновения лесного пожара мы будет давать уголовно-правовую оценку не только непосредственным виновникам этого, но и действиям глав местных администраций и должностных лиц контролирующих органов. А при причинении значительного материального ущерба, вреда и здоровью граждан требовать избрания соответствующей меры пресечения. Не хотелось бы доводить до этого, поэтому прошу всех сделать соответствующие выводы», - добавил Андрей Потапов.

Реакция врио губернатора была не менее жесткой.

«Обращаюсь ко всем присутствующим. Отчеты у вас у всех неплохие, на бумаге у вас все хорошо, но проблема-то серьезная. Двукратный рост пожаров с 2017 года. У вас равнодушное отношение. Проблемы у вас в головах. Вы работаете по принципу – контора пишет. Бумагами прикрылись и вперед. Ко всем ведомствам обращаюсь: в МЧС, к минсельхозу, к главам. Люди поджигают траву, а вы потом смотрите на пожары, как будто не понимаете. Лично займитесь этим вопросом, дойдите до каждого человека. Предупреждаю вас, что наказание будет неизбежным», - сказал врио губернатора Алексей Текслер.

В этом году в муниципалитетах сформированные мобильные бригады будут патрулировать леса для выявления очагов возгорания. Также мониторинг лесопожарной ситуации будет осуществляться авиацией и системой космического мониторинга лесных пожаров. Для локализации и ликвидации лесных пожаров в пожароопасном сезоне этого года будет применяться лесопожарная машина.