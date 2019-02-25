Туристские тропы Златоуста

Челябинский Центр развития туризма организовал в минувшую пятницу, 22 февраля, информационный тур в Златоуст на фабрику «Оружейник» и в школу экотуризма «Веселая мельница». В роли туриста побывала и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

Выходные в Златоусте: что посмотреть, куда сходить

Златоуст – третий по величине город в Челябинской области. Он славен своей живописной природой, ведь это самый высокогорный город Урала. Город расположен в долине хребтов Уреньга и Таганай – на стыке континентов Европы и Азии. Здесь можно побывать в двух частях света одновременно. Все больше туристов посещает этот город. И мы хотели бы рассказать вам о двух интересных местах Златоуста, которые стоит посетить каждому гостю этого города.

Златоуст – родина русского булата и искусства гравюры на стали. Всемирную известность городу принесла Златоустовская оружейная фабрика. Во времена императора Александра I она была самым крупным поставщиком холодного оружия для русской армии. Поэтому туристы, приехавшие в Златоуст, обязательно должны познакомиться с искусством гравюры. Это можно сделать на фабрике «Оружейник». Здесь и дети, и взрослые смогут увидеть все этапы производства холодного оружия, научиться метать ножи и даже изготовить собственную гравюру.

Мастера подробно расскажут и объяснят, как правильно рисовать на латуни. После рисования заготовки «протравят» кислотой. А в конце экскурсии участники получат готовое изделие.

На фабрике создают подарки для первых лиц страны. Среди владельцев таких памятных изделий Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, король Саудовской Аравии и многие другие главы государств. Шедевры златоустовских мастеров представлены в оружейном выставочном зале, посещение которого тоже является частью экскурсии. Более 45 тысяч туристов уже посетили фабрику «Оружейник». Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-919-343-79-31 или на сайте.

Следующий пункт назначения – село Веселовка. После экскурсии на оружейную фабрику самое время насладиться природными пейзажами, подышать горным воздухом и пообедать. Кстати, все продукты, предложенные туристам на обед, экологически чистые, от фермеров. Веселовка - это небольшое поселение, где живут около 150 семей, и расположено оно у подножия хребта Уреньга. Здесь находится первая школа экотуризма «Весёлая мельница».

В 2015 году семья из Златоуста купила здесь недостроенный дом и своими силами сделала из него целый туристический комплекс – с трактиром, комнатами для гостей, баней и многим другим. Теперь радушные хозяева устраивают гостям полный впечатлений отдых на природе.

Всякий здесь сможет найти занятие по душе. Для любителей активного отдыха есть большая программа туров по горам Уреньги. Часть маршрута можно проделать пешком или на снегоболотоходе. Также хозяева предоставляют квадроциклы и снегоходы.

Детям тоже найдется занятие. Помимо развлекательных программ «Веселая мельница» предоставляет программу «экологичных уроков на природе». За 4 урока дети познакомятся с фермерской птицей в контактном зоопарке, узнают больше об истории села и города, прогулявшись по окрестностям вместе с экскурсоводом, а также изучат картографию и научатся ориентироваться на местности.

В стоимость всех программ, как детских, так и взрослых, включен горячий обед на основе натуральной фермерской продукции. Эту продукцию также можно купить в магазине, расположенном на территории «Веселой мельницы». Записаться и ознакомиться подробнее с программами можно по телефону: 8-912-400-5301, 8-909-077-9977 или на сайте.