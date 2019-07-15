Присылайте свои новости

У челябинцев просят совета по новым прогулочным зонам
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:11
Автор: 
Любовь Юрина

Жителей Челябинска просят высказать свое мнение о создании новых общественных пространств в двух районах города - сквер имени Юрия Гагарина в Ленинском районе и пешеходная прогулочная зона в Курчатовском районе.

Как сообщили в мэрии, опрос проводится на портале электронных голосований «Активный житель 74». Проголосовать можно до 25 июля.

В Ленинском районе идея о создании сквера в честь первооткрывателя космоса возникла в ходе подготовки к благоустройству озелененной территории у дома № 41 по улице Гагарина.

«Работы в сквере должны начаться в августе, и есть желание сделать его тематическим», - рассказал глава Ленинского района Александр Орел. Жителей просят высказать свое мнение, нужно ли создавать сквер в Юрия Гагарина или просто сделать на этом месте зеленую зону.

Администрация Курчатовского района обращается к жителям за советом по поводу первоочередности благоустройства пешеходных прогулочных зон. У горожан интересуются, какую из двух территорий благоустроить в следующем году -  на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы или на проспекте Победы от улицы Молодогвардейцев до Чичерина. На прогулочной зоне будут сделаны детские зоны, установлены скамейки и урны, высажены цветы и кустарники. Рассматривается вопрос обустройства велосипедных дорожек.

Жителей также просят выбрать покрытие для пешеходных зон. «Кто-то хочет тротуарную плитку, кому-то по душе обычный асфальт. Асфальт ровнее и меньше страдает при зимней уборке, тротуарная плитка выглядит более эстетично, - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипов. - Пусть сами жители решат, каким покрытие должно быть».

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер оценил проекты по реконструкции сквера напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета и улицы Тернопольской (здесь раньше была промышленная зона). Предложения руководителю области понравились. Он рассказал, что количество таких мест в Челябинске будет расти. «Также в этом году будет благоустроено 31 общественное пространство, в том числе скоро начнутся работы по реконструкции набережной реки Миасс от здания филармонии», - отметил глава региона.

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова на своей первой пресс-конференции отметила, что очень любит город, который за 35 лет жизни в нем стал для нее родным и готова направить все свои усилия на то, чтобы областной центр стал лучше.

«Хочу, чтобы была красивая набережная, где с удовольствием бы гуляли наши жители. Лучше, если это будет непрерывный отрезок по обоим берегам реки, начиная со Свердловского проспекта до бывшего завода оргстекла и обратно, заканчивая опять же возле Торгового Центра», - рассказала журналистом Наталья Котова.

 

 

Автор: 
Любовь Юрина
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