В Челябинске спецтехника борется со снегом

В Челябинске спецтехника вовсю борется с последствиями снегопада, начавшегося сегодня, 31 октября, рано утром и продолжающегося до сих пор (хоть и с меньшей интенсивностью).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специализированная техника вышла на улицы мегаполиса еще ночью. В связи с погодными условиями машины работают до сих пор.

В ночное время основные магистрали и особо опасные участки дорог обрабатывали противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и гололеда.

После такой обработки техника приступила к подметанию проезжих частей. Утром упор был сделан на осевые и прилотковые части дорог. Затем – повторная обработка противогололедными материалами.

«Таким образом, работы производятся циклами: посыпание – подметание», - пояснили в администрации Челябинска.

Ночью было задействовано 48 единиц техники, днем на улицы города вышли 53 комбинированные дорожные машины для обработки противогололедными материалами, сгребания и подметания снега, тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием. Количество задействованной снегоуборочной техники может быть увеличено, если возникнет такая необходимость.

В соответствии с Правилами благоустройства Челябинска на удаление снежной массы с проезжей части и формирование валов отводятся сутки с момента окончания снегопада.