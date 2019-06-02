В Челябинской области грозы с градом и сильный ветер
По данным Челябинского гидрометцентра днем 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами с крупным градом, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.