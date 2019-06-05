В День эколога Магнитка поделилась природоохранным опытом

Магнитогорский металлургический комбинат поделился опытом реализации экологических проектов с участниками круглого стола в Челябинске, приуроченного ко Дню эколога, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Инвестиции ММК в экологию обеспечивают кардинальное снижение воздействия на окружающую среду.

Тема круглого стола – «Чистый воздух в Челябинске: реальность и перспективы. Взаимодействие общественности, контролирующих органов и промышленных предприятий. Международные инициативы и опыт регионов». Мероприятие собрало профессиональных экологов, представителей международных организаций, в том числе ООН, правительства Челябинской области и общественных структур. В рамках пленарного заседания представители крупнейших производственных компаний региона рассказали о мерах по обеспечению выполнения проекта «Чистый воздух» на основных промышленных предприятиях Челябинской области. В частности, начальник лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Олег Дробный выступил с докладом о реализации на комбинате инициативы «Чистый город», которая является основным направлением стратегического развития ПАО «ММК» на период до 2025 года.

Реализация инициативы предполагает снижение совокупных выбросов в Магнитогорске на 20%, а наиболее вредных веществ I и II класса опасности – в 10 раз. В предыдущие годы на ММК было немало сделано в этом направлении. Инвестиции компании в строительство природоохранных объектов только в 2015–2018 годах составили 14,8 млрд рублей. Среди ключевых мероприятий этого периода по защите атмосферного воздуха можно назвать ввод в эксплуатацию новой сероулавливающей установки №2 в аглоцехе, газоочистной установки за двухванным сталеплавильным агрегатом №32 в электросталеплавильном цехе, систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений на доменных печах № 1, 9 и 10.

В прошлом году ММК завершил масштабный водоохранный проект, связанный с реконструкцией системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Стоимость проекта составила около 700 млн рублей, а его реализация уменьшила сбросы в Магнитогорское водохранилище в 11 раз.

Другим важным направлением природоохранной деятельности ПАО «ММК» стала последовательная работа по переработке промышленных отходов и рекультивации нарушенных земель, а также активное участие в озеленении Магнитогорска. Ключевую роль в достижении намеченных экологических целей должно сыграть строительство современных природоохранных сооружений на новых производственных объектах первого передела. Речь идет о новейшей аглофабрике №5, запуск которой запланирован на текущий год, новой коксовой батарее №12 и новой доменной печи. Ввод в строй этих агрегатов позволит поэтапно вывести из эксплуатации одну аглофабрику, пять старых коксовых батарей и три доменные печи.

«Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие ММК», – отметил Олег Дробный.