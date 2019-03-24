Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - мокрый снег, переходящий в дождь, порывистый ветер, перепад температур от плюса к минусу и обратно, понижение атмосферного давления.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и в понедельник, 25 марта, ожидается снег, мокрый снег и дождь, в отдельных районах слабый гололёд, слабое налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

В ночные часы столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки, местами похолодает до минус 9 градусов. В дневные часы – плюсовые температуры.

Синоптики предупреждают южноуральцев о прогнозируемом усилении ветра, отдельные его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и к вечеру понедельника достигнет 737 миллиметров ртутного столба.

Неустойчивая погода может вызывать у многих метеочувствительных людей отрицательные реакции: раздражительность, нарушения сна, проявления хронической усталости и как следствие снижение физической и умственной активности. Эти симптомы могут стать причиной обострений многих хронических заболеваний.

При такие погодных условиях повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Прогнозируется рост количества ДТП, появление заторов на дорогах, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если поездку не отменить, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителей просят быть особо внимательными при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского и большое число грузовых автомобилей, фургонов. Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

В случае необходимости можно звонить на телефоны "01", "101" "112" или в ЕДДС вашего муниципального образования.