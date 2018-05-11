Южноуральские студенты смогут принять участие в экоквесте «Вода России». Победителей и призеров ждут экопризы и гранты на реализацию собственных экопроектов.

Студенческие команды вузов Челябинской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Вода России», который направлен на внедрение в вузах технологий водосбережения и снижение прямого водного следа.

Студенческим командам предстоит выполнить 10 творческих заданий, среди которых: тест на знание проблем гидросферы, создание видеоклипа, выявление возможных протечек воды в вузе и другие. Об этом сообщает пресс-служба движения ЭКА.

«Для нас очень важно знакомить студенческую молодёжь с природоохранной тематикой, так как в скором времени они станут специалистами и от их решений во многом будет зависеть то, как будут решаться экологические проблемы в нашей стране. Мы надеемся, что, получив знания и освоив навыки заботы о природе и сбережения водных ресурсов, студенты смогут передать этот опыт своим сверстникам и будущим поколениям», – отмечает Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

Победителей и призеров квеста ждут экопризы, гранты на реализацию собственных экопроектов, а также участие в международных экологических стажировках.

Вузы, команды которых отлично справятся с выполнением заданий квеста, будут приглашены вступить в Ассоциацию “зеленых” вузов России.

Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале вода.вузэкоквест.рф.

Квест продлится до 25 мая 2018 года.

Награждение команд-победителей проводится в рамках Всероссийских слетов Ассоциации «зеленых» вузов в Москве.