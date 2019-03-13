Жители Челябинской области смогут проследить за паводком с помощью спецкарты

Жители Челябинской области смогут следить за весенним паводком с помощью специальной карты.

Портал для мониторинга весеннего половодья в семи регионах РФ (Свердловская, Челябинская, Кировская области, Пермский край, Татарстан, Удмуртия и Башкирия) создали ученые Пермского университета. Благодаря специальной карте жители этих территорий смогут следить за уровнем опасности затопления районов бассейна реки Камы.

Сервис работает на основе данных с метеостанций и немецкой модели прогноза погоды ICON. На портале регулярно обновляются данные по таянию снегов и поступлению талых вод, с апреля также будут публиковаться спутниковые снимки затопляемых территорий. На карте показаны возможные места затопления, метеорологические станции, гидрологические посты, затороопасные участки, затапливаемые населенные пункты.

Сервис может быть полезен как для специалистов (в частности, Камского бассейнового водного управления или Уральского УГМС), так и для простых жителей районов возможного затопления, рассказал специалист пресс-службы ПГНИУ Александр Казанцев.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске в зону возможного затопления в период паводка попадают поселки Мелькомбинат и Шершни, а также частный сектор, ограниченный улицами Гостевая, Трактовая, Рабоче-Колхозная, Университетская Набережная. Кроме того, в зоне риска традиционно находятся район озера Смолино и Эстонских болот. В зоне возможного подтопления в период паводка проживает почти 9000 человек.

В Челябинской области в последние года неоднократно происходили природные катаклизмы. Летом 2013 года от сильного наводнения пострадали Варненский, Нагайбакский, Карталинский, Чесменский и Кизильский районы Южного Урала. В период второй волны весеннего паводка неоднократно подтапливало частный сектор в горнозаводской зоне, в южных и северных муниципальных районах.