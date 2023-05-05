Девятнадцатая в мире: врачи из Челябинска смогли спасти женщину и внести свой вклад в теорию для акушеров

В пятницу, 5 мая, в 15.40 по местному времени выйдет премьерный выпуск проекта «Врачи» на ТВ-3(16+).

Новый выпуск расскажет историю 40-летней Олеси из Магнитогорска, беременность которой смогла удивить всех акушеров России.

В январе 2021 года Олеся начала замечать изменения в своем состоянии. Она еще ни разу в жизни не была в положении, поэтому не могла понять, что это за чувство. Зато её родные были уверены – женщина ждёт своего первенца. Под уговоры семьи Олеся отправилась к гинекологу, но врач не установил беременность: у женщины не было ни одного симптома.

Олеся продолжала жить с непонятным чувством, будучи уверена в том, что это последствия стресса. Но в какой-то момент, размер её живота резко увеличился, что заставило её мужа насторожиться и отправить жену еще к одному специалисту, а также сделать домашний тест на беременность. Каково было их удивление, когда результат показал, что пятый месяц Олеся вынашивала ребенка, но даже не знала об этом!

Женщина немедленно обратилась в женскую консультацию, сделала УЗИ, но в матке было пусто, а беременность не подтвердилась. Врачи не понимали в чем же дело – все женские органы Олеси были в состоянии нормы. Появилось подозрение на серьезный гормональный сбой.

А спустя месяц произошло новое потрясение – анализы показали беременность сроком больше 30-ти недель! Но на одном из плановых УЗИ выяснилось, что ребенка действительно нет в матке…

Сергей Серман, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог Центра охраны материнства и детства г. Магнитогорск:

«Сначала я вообще подумал, что так не бывает. Я видел голову, позвоночник, конечности плода, слышал нормальное сердцебиение. Но также я видел пустую и свободную матку, как вне беременности. Тогда я понял, что это такое…»

Это оказалась внематочная беременность. Почти никогда женщине с таким диагнозом не удавалось спокойно родить ребенка: всегда погибала либо мать, либо плод. Случай Олеси был уникальным и очень опасным: до нее было всего 18 девушек во всем мире, которые чудом выносили малыша, оставшись в живых.

Врачи не знали, что делать с Олесей. Её случай настолько нетипичным, что даже в учебниках по акушерству и гинекологии не было четкой инструкции для докторов. Женщину срочным рейсом отправили в Челябинск, чтобы лучшие врачи местной областной клинической больницы приняли эти роды.

Павел Ефремов, акушер-гинеколог, зав. отделением Челябинской областной клинической больницы, врач высшей категории:

«Этот случай действительно уникальный, потому что это практически доношенная беременность. Я это видел впервые в жизни…».

Продолжение этой удивительной истории можно посмотреть в новом выпуске документального проекта «Врачи». Уникальные операции, редкие заболевания, новейшие технологии и личные подвиги медиков ради спасения чьей-то жизни – всё, как в кино и сериалах, только случившееся на самом деле с реальными людьми в нашей российской действительности. Новые серии второго сезона документального проекта «Врачи» выходят каждую пятницу в 15:40 на ТВ-3.

«Врачи» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» (2021) в номинации «Социально ответственные СМИ».