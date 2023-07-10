Спектр действия пробиотиков

Микрофлора кишечника представляет собой многокомпонентную систему. В ее состав входят как полезные, так и патогенные, условно патогенные бактерии. Пока между ними поддерживается баланс, то не возникает осложнений. Если равновесие сдвигается в сторону патогенной микрофлоры, то на этом фоне развиваются разные заболевания. В первую очередь нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что сопровождается вздутием живота, появлением болевых ощущений, диареей.

Чтобы нормализовать состояние, врач может назначить для приема биологически активные добавки с содержанием пробиотиков – полезных бактерий. Они заселяют толстый кишечник, подавляя жизнедеятельность условно-патогенных организмов. Благодаря этому, повышается естественная защитная функция организма – устойчивость к разным вирусам и опасным бактериям. Происходит устранение бактериоза. Такая терапия используется как для детей, так и для взрослых. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить осложнения и побочные действия.

Как пробиотики помогают укрепить иммунитет:

Большая часть биологически активных добавок к пище содержит несколько видов пробиотиков, например, здесь* https://jarrowrussia.ru/catalog/jarrow-formulas-jarro-dophilus-eps-5b-60. Благодаря этому, расширяется терапевтическое действие, усиливается эффективность отдельных компонентов. Одно из направлений – укрепление иммунитета. Это обусловлено тем, что бактерии расщепляют компоненты пищи в толстой кишке, в результате чего образуются полезные микронутриенты.



-витамин К

-фолиевая кислота

-биотин

-ниацин



Вместе с этим наблюдается расщепление солей желчных кислот. В результате этого процесса снижается общее количество холестерина в крови, что ведет к улучшению общего самочувствия.

Гос.регистрация РД0375013 от 20.0.2021г.

*БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Имеются противопоказания.Требуется консультация специалиста.

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