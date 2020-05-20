Администрация Челябинска больше не будет платить подрядчику за ремонт каждой ямки на дороге

Администрация Челябинска пересмотрела подход к оценке работы подрядчиков, которые отвечают за содержание улично-дорожной сети в городе. Раньше они могли выставлять счет чиновникам за каждую отремонтированную ямку на дороге. Сейчас будет проводиться комплексная оценка их работы.

Об этом рассказал сегодня, 20 мая, на брифинге заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов. Он отметил, что впервые контракт с подрядчиком на обслуживание улично-дорожной сети заключен на 2,5 года.

«Мы впервые провели комплексную оценку улично-дорожной сети. За каждым подрядчиком закреплены участки. Они обязаны следить не только за состоянием проезжей части, но и за состоянием газонов и тротуаров. Не должно быть мусора и ямочности на дорогах. Раньше подрядчик нам за каждую отремонтированную ямку выставлял счет. Сейчас они будут обязаны делать это в рамках контракта, который рассчитан до 2022 года», - отметил Максим Куляшов.

Если нарушений, предусмотренных в контракте будет выявлено более 10 процентов, то подрядчикам грозят штрафные санкции. Администрация их уже выписала на сумму порядка одного миллиона 800 тысяч рублей.

«Подрядчики обязаны и подметать тротуары, и восстанавливать бордюрные ограждения. Все прописано в контракте. Это же и касается кошения травы. Теперь мы руководствуемся частотой выхода на кошение травы. Сколько раз косить подрядчик пусть определяет сам. Если, выросло, то пусть косят хоть каждый день, если она выросла», - добавил Максим Куляшов.

Сейчас в Челябинске контракты заключены с шестью подрядчиками. Четыре организации занимаются содержанием автомобильных дорог, еще две светофорными и инженерными объектами.

«На сайте администрации есть интерактивная карта, на которой каждый может посмотреть за какой участок отвечает тот или иной подрядчик», - сказал Максим Куляшов.

Также работает телефон «горячей» линии диспетчерской службы. Она отрабатывает все заявки и жалобы горожан, а также мониторит работу подрядчиков.