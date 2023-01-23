Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей

В Челябинске продолжается работа по взысканию дебиторской задолженности прошлых лет за пользование муниципальным имуществом по арендным платежам, различным договорам, а также по фактам неосновательного обогащения.

«Эта работа ведется уже несколько лет, и мы продолжим взыскивать долги с тех, кто по разным причинам не желает платить по договорам, заключенным с муниципалитетом», - рассказала вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям только в 2022 году удалось в досудебном порядке вернуть в бюджет почти 127,3 миллиона рублей, еще порядка 173,3 миллиона пополнили бюджет по исполнительным производствам.

На сегодняшний день в суды подано 320 исковых заявлений на общую сумму более 605,6 миллиона рублей. В рамках досудебного разбирательства направлены 229 претензий на 414,3 миллиона рублей.