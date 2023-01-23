Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Юрюзани (Саткинский городской округ, Челябинская область) жалуются на холод и сырость в св
23.01.2023

Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителю Магнитогорска (Челябинская область), который решил самостоятельно осмотреть и провести рем
23.01.2023

Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова начал подготовку к одному из своих популярны
23.01.2023

Челябинский фестиваль школьного кино - продолжение славных дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федерация дзюдо России (ФДР) и правительство Челябинской области заключили Соглашение о взаимодей
23.01.2023

В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начала работать новая система видеофиксации вредных выбросов, которая позволит не то
23.01.2023

В Челябинске запустили систему видеофиксации выбросов загрязняющих веществ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
администрация Челябинска
Экономика
23.01.2023 14:53
Фото: Администрация Челябинска

Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей

В Челябинске продолжается работа по взысканию дебиторской задолженности прошлых лет за пользование муниципальным имуществом по арендным платежам, различным договорам, а также по фактам неосновательного обогащения.

 «Эта работа ведется уже несколько лет, и мы продолжим взыскивать долги с тех, кто по разным причинам не желает платить по договорам, заключенным с муниципалитетом», - рассказала вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям только в 2022 году удалось в досудебном порядке вернуть в бюджет почти 127,3 миллиона рублей, еще порядка 173,3 миллиона пополнили бюджет по исполнительным производствам.

На сегодняшний день в суды подано 320 исковых заявлений на общую сумму более 605,6 миллиона рублей. В рамках досудебного разбирательства направлены 229 претензий на 414,3 миллиона рублей.

администрация Челябинска
Новости по тегу: администрация Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2023

За градостроительство в Челябинске будет отвечать женщина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2023

Новое назначение в администрации Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2023

В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.01.2023

В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 23 января, стартует приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весенне
Федерация

С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

23.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Срок завершения реконструкции государственного цирка в Челябинске вновь перенесен. Губернатор Чел
Общество

Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера

22.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Магнитогорска (Челябинская область) прокомментировала ситуацию с предоставлением си
Общество

Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно

20.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 20 января, наступает самое лучше время для наблюдений за ярчайшей кометой этого года - C
Среда обитания

Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года

20.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска вместе с православными верующими России и мира  встречают праздник Крещени
Общество

В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям

19.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области будет организовано 66 крещенских купелей, в которые, по прогноз
Общество

В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем

18.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Юрюзани (Саткинский городской округ, Челябинская область) жалуются на холод и сырость в св
23.01.2023

Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителю Магнитогорска (Челябинская область), который решил самостоятельно осмотреть и провести рем
23.01.2023

Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова начал подготовку к одному из своих популярны
23.01.2023

Челябинский фестиваль школьного кино - продолжение славных дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федерация дзюдо России (ФДР) и правительство Челябинской области заключили Соглашение о взаимодей
23.01.2023

В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начала работать новая система видеофиксации вредных выбросов, которая позволит не то
23.01.2023

В Челябинске запустили систему видеофиксации выбросов загрязняющих веществ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

23.01.2023 14:53

Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей

23.01.2023 14:45

Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»

23.01.2023 14:39

Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска

23.01.2023 14:22

Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах

23.01.2023 14:08

Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых

23.01.2023 13:42

Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы

23.01.2023 13:35

В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»

23.01.2023 13:25

Челябинский фестиваль школьного кино - продолжение славных дел

23.01.2023 12:31

В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А

23.01.2023 12:18

Насыщенный уик-энд в горах Челябинской области

23.01.2023 12:15

В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо

23.01.2023 11:35

Котова потребовала, чтобы прилегающие к ТКР территории были очищены от снега

23.01.2023 11:31

В Челябинске в границах Лесопарковой и Худякова возведут жилой квартал с садиком

23.01.2023 11:07

В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда

23.01.2023 10:49

В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега

23.01.2023 10:43

В Челябинске запустили систему видеофиксации выбросов загрязняющих веществ

23.01.2023 10:13

Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей

23.01.2023 09:59

С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

23.01.2023 09:33

«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей

22.01.2023 21:09

В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину

22.01.2023 20:59

В понедельник в Челябинской области – без осадков

22.01.2023 20:51

Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)

22.01.2023 20:38

В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю

22.01.2023 15:03

Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера

22.01.2023 14:15

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 16.01.2023 по 22.01.2023)

22.01.2023 12:23

В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает

22.01.2023 11:53

В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек

22.01.2023 11:07

В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое

21.01.2023 18:35

Туристический поезд «Легенда Урала» планируют продлить до Магнитогорска

21.01.2023 17:32

СКР заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области

21.01.2023 13:52

В выходные НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области, в Магнитогорске – повышен уровень

21.01.2023 13:20

Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев

21.01.2023 11:37

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе

21.01.2023 11:15

В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской

21.01.2023 11:01

«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

20.01.2023 21:31

В выходные в Челябинской области днем местами будут плюсовые температуры

20.01.2023 21:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

20.01.2023 18:42

Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)

20.01.2023 17:40

В Южноуральске откроют психоневрологический интернат, против которого выступила часть горожан

20.01.2023 17:03

Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал

20.01.2023 16:53

Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

20.01.2023 16:50

Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

20.01.2023 16:46

Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги

20.01.2023 15:53

Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы

20.01.2023 15:01

С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень

20.01.2023 14:15

В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

20.01.2023 14:03

На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега

20.01.2023 13:27

В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков

20.01.2023 12:47

В Златоусте посреди учебного года закрыли школу, детей перевели в другие учебные заведения

20.01.2023 12:38

В Челябинске задержаны похитители сейфов

20.01.2023 12:30

Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей

20.01.2023 12:30

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей

20.01.2023 12:24

Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме

20.01.2023 11:54

В Челябинске пройдет «Спортивная студенческая ночь»

20.01.2023 11:42

Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно

20.01.2023 11:24

Главврач: Филиалы Троицкой областной больницы не будут реорганизовывать

20.01.2023 11:12

Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег

20.01.2023 10:59

За градостроительство в Челябинске будет отвечать женщина

20.01.2023 10:52

Новое назначение в администрации Челябинска

20.01.2023 10:47

«Моя карьера с «Единой Россией»: режим одного окна и личное поручительство депутатов

20.01.2023 10:44

Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года

20.01.2023 10:01

Фонд поддержки спорта Челябинской области получит в 2023 году 2,2 миллиарда

19.01.2023 19:33

В пятницу в Челябинской области – без осадков, ночные морозы на юго-западе

19.01.2023 19:24

Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)

19.01.2023 17:38

Звёздный пациент в челябинском кардиоцентре

19.01.2023 17:07

Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»

19.01.2023 16:59

В больнице продолжают лечение 50 челябинцев с гепатитом А, еще 92 контактных - под наблюдением

19.01.2023 16:54

СК после взрыва газа в Миассе начал проверку

19.01.2023 16:43

Крещенская ночь в Челябинской области прошла без происшествий

19.01.2023 16:28

Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн

19.01.2023 16:09

Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот

19.01.2023 15:58

В Челябинской области функционирует 22 школы для пациентов с сахарным диабетом

19.01.2023 15:21

Пострадавших при взрыве газа в Миассе отправят в ожоговый центр Челябинска

19.01.2023 15:05

Замглавы Миасса предъявлено обвинение в получении взятки

19.01.2023 14:05

Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass

19.01.2023 14:02

В Миассе в строящемся доме произошел взрыв газа

19.01.2023 13:59

Текслер – о прорыве коллектора в Бакале: Когда в ситуацию вникаешь, диву даешься, как такое может быть

19.01.2023 13:54

Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд

19.01.2023 13:42

В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга

19.01.2023 13:38

Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать

19.01.2023 13:33

Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области

19.01.2023 13:23

Детская хоровая капелла из Челябинска завоевала Гран-при фестиваля «Песни над Невой»

19.01.2023 12:37

В Историческом музее отметят юбилей главного экспоната - челябинского метеорита (6+)

19.01.2023 12:30

Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео

19.01.2023 12:13

Окружной военный госпиталь в Челябинске отремонтируют и дооснастят оборудованием

19.01.2023 12:12

Художница по фарфору Елена Щетинкина проведет в Историческом музее авторскую экскурсию (12+)

19.01.2023 12:04

В Челябинске стартовал конкурс «Масленичная красавица» (6+)

19.01.2023 11:52

Силовики задержали заместителя главы Миасса

19.01.2023 11:28

Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ

19.01.2023 11:27

Златоустовская «Уралочка» уступила действующему чемпиону России

19.01.2023 10:54

"Единая Россия" предлагает отменить требование «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих

19.01.2023 10:35

Крещенские морозы не обошли стороной Челябинскую область

19.01.2023 10:08

Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино

19.01.2023 00:43

В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям

18.01.2023 21:20

НМУ продлены в пяти городах Челябинской области и объявлены еще в двух

18.01.2023 21:11

В четверг у православных – праздник Крещения Господня

18.01.2023 19:17

В ночь на Крещение на юге Челябинской области обещают мороз

18.01.2023 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 19 января (18+)

18.01.2023 18:07

В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем

18.01.2023 17:24

Финал «Морозко»: много кроликов покинуло Челябинск, но Гран-при остался