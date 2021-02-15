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Акции ММК вошли в «десятку» лучших ценных бумаг России

Акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) вошли в «десятку» наиболее привлекательных для инвесторов российских бумаг.

К такому выводу пришли аналитики «РБК Инвестиции», составившие рейтинг ценных бумаг российских эмитентов, на которые стоит обратить внимание с точки зрения наибольшей дивидендной привлекательности.

Как поясняют составители рейтинга, при его формировании учитывалась дивидендная доходность акций для инвесторов, а также динамика роста дивидендов и котировок соответствующих акций. В результате в ТОП-10 вошли бумаги ПАО «ММК», которые по итогам последних пяти лет стабильно демонстрировали высокую динамику в части выплаты дивидендов и биржевой цены.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, средневзвешенная доходность акций ММК составила 9,96; коэффициент прироста дивидендов – 1,43. Это одни из лучших показателей среди российских компаний.

Выплата высоких дивидендов акционерам компании является одним из приоритетов финансовой политики ММК.

По словам начальника управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Марии Никулиной, стратегические инициативы предприятия направлены на максимизацию общего дохода для всех его акционеров.

«Наша дивидендная политика предусматривает выплату не менее ста процентов свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1.0x. Группа постоянно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность утвержденной дивидендной политике», - подчеркнула Мария Никулина.

Так, по итогам четвертого квартала и 12-ти месяцев 2020-го года компания рекомендовала выплату дивидендов в размере 0,945 рубля за одну акцию, что соответствует 114-ти процентам от свободного денежного потока.

СПРАВКА

Рейтинг «РБК Инвестиций» – не первый, когда эксперты высоко оценивают привлекательность акций ММК.

Так, в 2020-м году ПАО «ММК» заняло третье место среди металлургических компаний мира по уровню совокупной акционерной доходности (TSR – total shareholder return) в рейтинге Value Creators-2020, опубликованном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

TSR ММК составил сорок процентов. Это высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира.