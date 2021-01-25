Александр Ангерт раскрыл главные тренды ТикТок 2021

Александр Ангерт: «ТикТок – это бомба, так станьте для нее сапером!»

Маркетолог Александр Ангерт поделился советами по оформлению каналов, длине символов в описании, а также рассказал, что сделать, чтобы быстро стать популярным в главной социальной сети нового времени



1 200 000 000 – именно столько активных пользователей, по прогнозам аналитической компании App Annie, будет у ТикТок в 2021 году. Александр Ангерт, как и его коллеги по цеху, не удивлен заоблачным числам, ведь в этом приложении есть все инструменты для привлечения поколения Z. Скорость, удобство, простота – вот основные потребности сегодняшней молодежи, и в ТикТок-е видео как раз можно редактировать очень быстро, без специальных навыков и с комфортом. Кроме того, чтобы достигнуть сакральной виральности в приложении, не обязательно иметь несколько нулей в своем веб-кошельке – главное, отличаться творческим подходом и яркостью контента.

Маркетолог Александр Ангерт, наш гид в мире социальных сетей, раскрыл главные тренды ТикТок в 2021 году. Поэтому если вы планируете выход на эту платформу, а если нет – запланируйте, ибо там сидит ваша ЦА, то обязательно прочтите эту статью. Поехали!

Оформление

Встречают по одежке, помните? Поэтому ваш профиль должен быть «одет» с иголки, чтобы посетители, задержавшись у вас, решили подписаться. Итак, в графе имя пользователя и отдельно «Имя» вбиваем название бренда или напоминаем о том, чем занимаемся. Например, psychologist и добавляем рядом свой псевдоним или имя. Александр Ангерт напоминает, что менять эти данные можно лишь раз в месяц.

Далее – описание. Лаконично, но понятно объясните в нем, что ждет подписчиков на этой страничке. Для простоты восприятия используйте эмодзи.

Обложки для ТикТок видео – могут определяться по умолчанию самим приложением, но не давайте ему такую прерогативу, а сами выбирайте удачный вариант. Это может быть момент какой-то интриги или просто яркий качественный кадр.

И, конечно, лицо вашего профиля – аватарка. Маркетолог Александр Ангерт рекомендует использовать здесь минималистичные логотипы бренда или, если вы публичная личность, фото крупным планом. И не забывайте, что формат аватарки срезает фото по форме круга, поэтому важные слова или визуальные элементы лучше приблизить к центру.

Частота

Вы только пришли в ТикТок? Смело загружайте сразу десять удачных видеороликов в первые 24 часа. Так приложение «считает» ваше появление и канал попадает под алгоритмы платформы. По мнению Александра Ангерт, вам может настолько повезти, что буквально одно видео, словившее хайп, привлечет сразу сотни подписчиков. Уже пользуетесь ТикТок? Не сдерживайте себя и заливайте ролики с большей частотой – от этого вы только выиграете в «глазах» алгоритмов приложения.

Референции

Если у вас уже есть наработанная аудитория в инстаграм, фейсбук, телеграм, вконтакте или других социальных сетях – отправляйте ее в ТикТок. Публикуйте 15-секундные видео из приложения, оставляйте прямые ссылки на канал и демонстрируйте уникальность контента, который есть только на вашем канале в ТикТок. Как говорит маркетолог Александр Ангерт, это полезно не только для увеличения количества подписчиков, которое вмиг распознает алгоритм известной платформы, но и качества аудитории – ведь это ваши «родные» зрители, которые уже лояльны к вам или вашему бренду.

Pro-аккаунт

Подобно бизнес-аккаунту в инстаграм, в ТикТок можно перейти на Pro-аккаунт. Александр Ангерт настоятельно рекомендует сделать это всем, кто преследует коммерческие или социальные цели, придя на платформу. Pro-аккаунт позволяет его владельцу видеть, какой контент более привлекательный исходя из показателей охвата, просмотров, вовлеченности, изменений количества подписчиков, посещений и других индикаторов для маркетингового анализа и составления психологического портрета своей целевой аудитории. Кроме того, такая сегментация канала позволит алгоритмам ТикТок показывать ваш контент только по релевантным запросам.

Призывы к действию

Маркетолог Александр Ангерт призывает вас призывать к действию своих подписчиков! Например, вы – психолог, и опубликовали видео с обсуждением какого-то вопроса. Провоцируйте аудиторию в описании к видео выражать свое мнение, задавать вопросы и делиться впечатлениями от просмотра в комментариях. Так ваши шансы на появление в подборке «Рекомендуемые» ТикТок-а увеличатся в разы. Еще бы неплохо прямо на самом видео вставить текст с призывом к действию и сделать с этим кадром обложку.

Челленджи

Александр Ангерт называет этот формат видео самым виральным и утверждает, что именно челлендж станет вашим счастливым билетом на вершину хайпа в ТикТок-е. Итак, действия такие: заходим в «Интересное», выбираем хэштеги с челленджами, которые более всего подходят по тематике и аудитории, нажимаем на хэштег, чтобы увидеть количество просмотров и убедиться в популярности челленджа, и бежим записывать видео. Чаще всего это незамысловатые танцевальные движения под музыку, который может повторить каждый.

Длина символов

Следует отставить лонгриды и свой писательский талант в сторону – в ТикТок важна лаконичность. Маркетолог Александр Ангерт напоминает, что длина описания к видео должна быть до 150 символов. При этом, в это число входят от 5 до 10 тематических или просто популярных хэштегов, по которым ваш канал можно найти в поиске. Частоту использования того или иного тега можно увидеть, начав вводить его название.

Да, новое время диктует новые правила. Но только тот, кто быстрее всех адаптируется к изменениям, получит лучший кусок пирога. Наш эксперт Александр Ангерт рекомендует всегда «держать ухо востро» и быть в курсе трендов ТикТок и других социальных сетей, которые стали главными маркетинговыми площадками на сегодняшний день.

