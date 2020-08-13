Алексей Текслер свяжется с «Роскосмосом» и поможет УКВЗ справиться с трудностями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал, что подключится к решению проблем Усть-Катавского вагоностроительного завода, который сегодня переживает не самые лучшие времена.

О непростой экономической ситуации на УКВЗ и своем участии в ее «разруливании» глава региона заявил в ходе состоявшегося вчера, 12 августа, рабочего визита в Усть-Катавский городской округ. Алексей Текслер сообщил, что будет обсуждать вопросы развития предприятия с руководством «Роскосмоса».

Кроме того, побывав в Усть-Катаве и увидев ситуацию изнутри, губернатор констатировал, что для расселения здесь аварийного жилищного фонда необходимо строить новые дома, а не приобретать квартиры на вторичном рынке.

Еще одной проблемой, выявленной главой региона, стала неготовность школы №1 к новому учебному году. Как оказалось, подрядчик до сих пор не выполнил ремонт кровли.

Состояние самой школы неудовлетворительное, она нуждается в капитальном ремонте, которого не видела с 1970-го года.

Алексей Текслер поставил задачу завершить работы по кровле ко Дню знаний, провести косметический ремонт, а также готовить заявку на капитальный ремонт образовательного учреждения.

Данный вопрос теперь находится на личном контроле губернатора.

Порадовало Алексея Текслера в Усть-Катаве стопроцентное освоение муниципалитетом денежных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог, а также начало разработки проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации Усть-Катаве и поселка Вязовая (будет подготовлена заявка на участие в федеральной программе «Чистая вода»).

Появится в Усть-Катаве и спортивный кластер, в который войдут круглогодичный крытый хоккейный корт и лыжероллерная трасса. Глава региона поставил задачу готовить проектно-сметную документацию.

В центре Усть-Катава построят ФОК. Земельный участок под него уже выделен, в ближайшее время начнется проектирование.

В рамках программы «Реальные дела» на территории школы №1 построены мини-футбольное поле и беговая дорожка.

Для основной общеобразовательной школы №4 приобретены и установлены хоккейный корт и футбольные ворота. Правда, покрытие на этой площадке, по словам Алексея Текслера, сейчас небезопасное (графий). Губернатор поставил задачу министерству спорта Челябинской области заменить его.

Ряд ранее данных главой региона поручений остался невыполненным.

Так, до сих пор не началась реконструкция старого здания школы №4 в Шубино, хотя Алексей Текслер ставил задачу выполнить работы в 2020 году. Проектно-сметная документация на сегодняшний день готова.

Не завершено в этой школе и строительство универсальной спортивной площадки - губернатор потребовал закончить работы до начала нового учебного года.

Помимо этого, в центре Усть-Катава по-прежнему находится аварийное здание, в котором раньше размещался техникум. Ранее Алексей Текслер ставил задачу о реконструкции опасного объекта и размещения в его стенах начальной школы.