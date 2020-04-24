Бюджет Челябинской области за апрель недополучит пять миллиардов рублей

Бюджет Челябинской области по итогам апреля может недополучить пять миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 24 апреля.

«Недопоступление доходной части бюджета региона в апреле составит 32%, - рассказал глава региона. – Областной бюджет недополучит около пяти миллиардов рублей. Это без учета потерь местных бюджетов».

По данным минфина региона, по итогам первого квартала бюджет Челябинской области недополучил почти 1,3 миллиарда рублей.

Алексей Текслер отметил, что пока областные власти не планируют приостанавливать реализацию проектов. «Пока речь о заморозке каких-то проектов не идет», - подчекрнул губернатор. Нацпроекты будут продолжены. Все ключевые расходы, в том числе социальные расходы, выплаты зарплат бюджетникам также останутся на прежнем уровне.

Планируется часть выпадающих компенсировать с помощью федерального бюджета. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 апреля утвердить комплекс мер по обеспечению устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев «оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях. Регион уже работает с федеральным минфином по решению этой задачи.

Органам власти и муниципалитетам рекомендовано провести инвентаризацию расходов по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. «Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников также не являются первоочередными расходами», - уточнили в минфине.