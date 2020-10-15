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Челиндбанк отмечает 30-летний юбилей

Экономика
Сегодня, 15:25
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В пятницу, 16 октября 2020 года, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» исполняется 30 лет.

Как сообщает пресс-служба банка, Челиндбанк, образованный в 1990 году на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР, прошел весь путь становления и развития современной банковской системы России. Свой 30-летний юбилей банк встречает в статусе надежного, активно развивающегося финансово-кредитного учреждения с безупречной репутацией и обширной клиентской базой.

Все 30 лет коллектив Челиндбанка работает под руководством Михаила Ивановича Братишкина, одного из самых опытных, авторитетных банкиров России.

Со дня основания и по настоящее время Челиндбанк прочно занимает ведущие позиции на финансовом рынке региона, предлагая бизнесу и населению полный спектр современных банковских услуг и качественный сервис. При активном участии банка на Урале реализуются национальные и региональные проекты, в том числе программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Только за последние 5 лет Челиндбанк инвестировал в развитие региональной экономики более 320 миллиардов рублей.

По ключевым показателям деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стабильно входит в сотню крупнейших банков России. На первое октября 2020 года активы банка составили 59,4 миллиарда рублей, собственный капитал - 9,6 миллиарда рублей. Кредитный портфель
превысил 30,1 миллиарда рублей. Объем средств на счетах клиентов составил 43,7 млрд рублей, в том числе средства населения – 32,4 миллиарда рублей.

Надежность и финансовая устойчивость банка из года в год подтверждаются ведущими рейтинговыми агентствами, а успехи и достижения отмечаются наградами банковского сообщества. В рейтинге «100 самых надежных российских банков - 2020» (журнал Forbes) Челиндбанк занимает 40 место среди банков Российской Федерации и лидирующую позицию в Уральском федеральном округе.

В текущем году, в связи с пандемией коронавируса, Челиндбанк адаптирует свои продукты и услуги, разрабатывает антикризисные меры, помогает клиентам оперативно решать финансовые вопросы. Эффективная работа банка в непростых условиях 2020 года отмечена престижной премией «Банковское дело» в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии».

Благодаря политике разумного консерватизма, грамотному управлению рисками, опираясь на 30-летний опыт, даже в сложных экономических условиях Челиндбанк находит возможности для развития, сохраняет прибыльность и остается надежным финансовым партнером для клиентов.

 

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