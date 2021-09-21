21.09.2021
ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»
21.09.2021
Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года
20.09.2021
Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»
20.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября
20.09.2021
Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп
20.09.2021
Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка
Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года
16.08.2021
Челиндбанк вошел в число самых популярных банков России по оформлению ипотеки в 2021 году
10.08.2021
Челиндбанк поддержал благотворительную акцию «Цветущий город»
15.07.2021
Челиндбанк подвел итоги первого полугодия 2021 года
08.07.2021
Челиндбанк предлагает своим клиентам скидки на обучение в Уральском филиале Финансового университета
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021