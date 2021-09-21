Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года

Кредитный портфель ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в первом полугодии 2021 года увеличился более чем на 12% и превысил 32,5 миллиарда рублей – главным драйвером роста стало кредитование малого и среднего бизнеса, предприятий и организаций на фоне восстановления экономической активности региона.

По словам замдиректора департамента кредитования Челиндбанка Татьяны Антроповой, бизнес адаптируется к новым реалиям и постепенно преодолевает негативные последствия прошлого года: предприятия привлекают финансирование на запуск новых производственных линий, приобретение транспорта и спецтехники, строительство цехов и складских помещений, а также для обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам.

«Несмотря на небольшой рост кредитных ставок, который наблюдается в банковском секторе, интерес к привлечению заемных средств не только не снижается, но и стабильно возрастает: предприятия реализуют проекты, которые были в прошлом году заморожены, наращивают темпы производства, выходят на экспортные поставки – и все это, безусловно, требует финансовых вливаний», – рассказала Татьяна Антропова.

Так, в текущем году Челиндбанк финансирует участие клиентов в проекте «Арктик СПГ2», строительстве комплекса по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга, программах по освоению месторождений в Восточной Сибири, в осуществлении строительных работ на Дальнем Востоке и поставках оборудования для строительства атомной электростанции в Индии.

Как сообщает пресс-служба Челиндбанка, одной из перспективных сфер для развития малого и среднего бизнеса является рынок госконтрактов. В этой связи Челиндбанк предлагает комплексное решение для участников госзакупок: банковскую гарантию в обеспечение контракта и финансирование контракта.

«По кредиту “Госконтракт” не требуется залога недвижимости или автотранспорта. Кроме того, этот кредит можно получить за 1-2 дня при ранее установленном лимите, а суммы лимитов могут составлять до 60 миллионов рублей», – говорит начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Челиндбанка Светлана Сорокина.

За последние 12 месяцев Челиндбанк предоставил кредитов «Госконтракт» на сумму более 1,8 миллиарда рублей.