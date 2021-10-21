«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челиндбанка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на уровне «ruA» со стабильным прогнозом.

В пресс-релизе отмечается, что рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу при приемлемой способности к его генерации, адекватной оценкой качества активов, комфортной позицией по ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Также эксперты отмечают высокие конкурентные позиции банка в регионе, устойчивую и лояльную клиентскую базу, сообщают в пресс-службе.

СПРАВКА

Акционерный коммерчески банк «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) основан в 1990 году. По ключевым показателям деятельности Челиндбанк входит в первую сотню крупнейших российских банков и в топ-10 ведущих банков Уральского федерального округа. Офисы Челиндбанка работают в 27 городах Челябинской области и г. Екатеринбурге, предоставляя клиентам полный спектр современных банковских услуг.