Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стал лауреатом XVII ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк».

Жюри конкурса высоко оценило вклад банка в развитие экономики Челябинской области, сообщили в пресс-службе банка.

Международная премия в области финансов и экономики имени П. А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации банков России. Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.