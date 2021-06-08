Челиндбанк предлагает многодетным семьям кредит «Господдержка»

Многодетные семьи, в которых с первого января 2019 года родился третий или последующие дети, могут оформить в Челиндбанке кредит «Господдержка» для решения жилищного вопроса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, сумма кредита формируется путем сложения государственных субсидий, на которые может претендовать заемщик: до 450 тысяч рублей - для погашения обязательств по ипотечному кредиту в рамках мер государственной поддержки № 157-ФЗ от 03.07.2019 года и до 650 тысяч рублей - по материнскому капиталу. Если заемщик уже частично использовал средства субсидий, то кредит можно взять на оставшуюся сумму государственной поддержки.