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Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли

Челябинская область активнее всех среди субъектов географического Урала наращивает оборот розничной торговли. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

Оборот розничной торговли в Челябинской области за январь-апрель 2023 года составил 266,5 миллиарда рублей, что на 6,7% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

В Тюменской области зарегистрирован прирост 4,9%, в Оренбургской области - 4,4%, Курганской области - 2,3%, Пермском крае - +0,6%.

Свердловская область и Республика Башкортостан показали отрицательную динамику – минус 1,0% и 1,2% соответственно.

Кроме этого, Челябинская область находится на третьем месте среди регионов Урала по динамике оборота общественного питания. За январь-апрель 2023 года прирост по данному показателю составил плюс 5,4% относительно аналогичного значения 2022 года. На первом месте по данному показателю оказалась Свердловская область (плюс 29,0%), на втором - Тюменская область (плюс 9,0%).

Напомним, губернатор Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума представил предложения по финансовому обеспечению экономического роста в условиях агрессивной санкционной политики Запада, которые позволят обеспечить достаточный объем инвестиционного ресурса.

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