Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли

Челябинская область активнее всех среди субъектов географического Урала наращивает оборот розничной торговли. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

Оборот розничной торговли в Челябинской области за январь-апрель 2023 года составил 266,5 миллиарда рублей, что на 6,7% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

В Тюменской области зарегистрирован прирост 4,9%, в Оренбургской области - 4,4%, Курганской области - 2,3%, Пермском крае - +0,6%.

Свердловская область и Республика Башкортостан показали отрицательную динамику – минус 1,0% и 1,2% соответственно.

Кроме этого, Челябинская область находится на третьем месте среди регионов Урала по динамике оборота общественного питания. За январь-апрель 2023 года прирост по данному показателю составил плюс 5,4% относительно аналогичного значения 2022 года. На первом месте по данному показателю оказалась Свердловская область (плюс 29,0%), на втором - Тюменская область (плюс 9,0%).

Напомним, губернатор Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума представил предложения по финансовому обеспечению экономического роста в условиях агрессивной санкционной политики Запада, которые позволят обеспечить достаточный объем инвестиционного ресурса.