Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона

Делегация Челябинской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023). Деловая часть второго дня форума была очень насыщенной и расписана буквально по минутам.

«Этот день был насыщен и очень важен для региона. Начали с обсуждения и презентации инвестиционного потенциала региона. На сегодня ключевая задача – развитие. Далее было несколько встреч с нашими зарубежными партнерами из Белоруссии и Ирана, ряд встреч с регионами. Мы подписали соглашения о межрегиональном взаимодействии и сотрудничестве, а также были встречи с бизнесом, с крупным бизнесом в сфере промышленности, логистики. Насыщенный, плодотворный день», - подвел итоги этого дня форума для Челябинской области губернатор Алексей Текслер.

Презентуя на специальной площадке ПМЭФ инвестиционные возможности и приоритетные проекты Челябинской области, Алексей Текслер отметил, что регион занимает 11 место по объему ВРП среди субъектов Российской Федерации. И правительство активно работает над тем, чтобы попасть в десятку.

Губернатор озвучил основные преимущества, которые получают инвесторы на Южном Урале.

На сегодня в Челябинской области, а также в соседних Свердловской области и Башкортостане (они связаны между собой трассой М-5) проживает 8% населения всей страны. Это формирует хороший рынок сбыта для любых товаров, дает возможность работать с крупнейшими промышленными центрами страны, отмечает глава региона.

Еще одно преимущество для реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе – высокий кадровый потенциал, способный решать технологически сложные задачи. Это стало возможным, благодаря активному развитию во всех экономических сферах и по высокотехнологичным направлениям.

Для инвесторов в целом ряде муниципалитетов области организован льготный налоговый режим. Среди них пять территорий опережающего развития в Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске, Озерске и Миассе, четыре аккредитованных Минпромторгом России индустриальных парка. В регионе идет работа над созданием Особой экономической зоны.

Кроме того, географическое положение региона (Челябинская область граничит с Республикой Казахстан) делает его лучшей точкой входа-выхода при взаимодействии со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала. «Поэтому область сегодня становится центром приема и консолидации грузов на восточном направлении коридора «Север-Юг», - уточнил Алексей Текслер.

На карте транспортно-логистического потенциала Южного Урала Челябинск обозначен в качестве входной точки на восточном направлении транспортного коридора «Север-Юг» с окончанием маршрута в иранских городах Бандер-Аббас и Чахбехар. Эту карту Алексей Текслер передал министру транспорта и городского развития Ирана Мехрдаду Базарпашу в ходе встречи делегации Исламской Республики Иран с главами нескольких регионов.

«У нас на границе с Казахстаном расположен крупный транспортно-логистический сухой порт «Южноуральский», способный принимать 2,5 миллиона тонн грузов. Железнодорожное сообщение между Челябинской областью и Ираном уже существует. Мы каждый месяц отправляем поезда, можем и каждый день отправлять», - поделился с иранской делегацией Алексей Текслер и рассказал, что недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по «расшивке» узких мест по этому маршруту на территории Казахстана и предложил сделать Челябинскую область центром скоростного грузового движения в сторону Ирана. «В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак (Казахстан) - Иран протяжённостью две тысячи 873 километра», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня такие поезда уже курсируют, и идёт работа над раскаткой маршрута, отметил губернатор. «Мы заинтересованы торговать и с Ираном, и отправлять через Иран грузы в Индию и далее», - подчеркнул Алексей Текслер и добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос визита делегации Челябинской области в Иран.

Мехрдад Базарпаш согласился с актуальностью развития восточной ветви транспортного коридора «Север-Юг» через Челябинск. «Это наши готовые линии. Мы активными темпами завершаем восточную железнодорожную ветвь с нашей стороны. Это очень хорошая возможность - перевозить грузы через вас и потом уже к нам», - резюмировал глава минтранса Ирана.

Челябинская область также готова к реализации широкого спектра инвестпроектов в машиностроении, АПК, производстве стройматериалов, развитии логистических и складских комплексов, «хай-тек» отраслях, фармакологии и туризме.

«Для того, чтобы поддержать инвесторов по всем этим направлениям, максимально использовать имеющиеся географический, кадровый, технологический потенциал региона, в области развернута вся необходимая организационная инфраструктура поддержки», - заверил Алексей Текслер и добавил, что лично уделяет особое внимание реализации и развитию ключевых инвестпроектов.

При этом для многих регионов становится на сегодня всё более актуальной задача по обеспечению баланса между социальными обязательствами и привлечением инвестиций в развитие. Этот вопрос поднял Алексей Текслер, выступая на панельной сессии ПМЭФ как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», и обозначил варианты решения проблемы.

«У нас по некоторым регионам бюджет развития - 2-3%, а в среднем по стране превышает 10 % благодаря в том числе инфраструктурным бюджетным кредитам», - отметил Алексей Текслер. По его словам, в прошлые годы субъекты давили на Минфин с просьбой дать денег, но сейчас акцент сместился. Перед Минфином стоит огромное количество государственных задач. И регионам предстоит искать иные пути получения средств - инвестиции, развитие, экономический рост.

По мнению губернатора, в настоящее время хорошо и правильно работают преференциальные режимы для бизнеса, которые нужно и дальше совершенствовать.

«Это обязательное условие экономического роста и продвижения проектов, приоритетных как для регионов, так и в рамках технологического суверенитета страны», - уточнил руководитель комиссии Госсовета.

Отдельно Алексей Текслер остановился на вопросе роста ключевой ставки и заемного финансирования.

«Одна из проблем для развития как государственных, так и частных инвестиций - вопрос длинных дешевых денег, - подчеркнул он. - Его решение позволит сдвинуть большинство тем, которые мы сегодня обсуждаем. В эту работу должны активно включаться Центробанк и банки».

Губернатор акцентировал внимание на том, что при разном финансовом состоянии регионов должны быть и разные подходы к их поддержке. «Есть небогатые регионы, которые нуждаются в целевых программах развития, целевых трансферах по этим программам», - пояснил он. При этом крепкие регионы, к каким относится Челябинская область, по мнению Алексея Текслера, должны отдавать приоритет нецелевым трансферам, инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам. Этот формат позволит региону быстро и активно развиваться. «Поэтому нужна точечная, структурированная работа, которая позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед нами», - подчеркивает глава региона.

На совместном заседании двух комиссий Госсовета РФ Алексей Текслер представил предложения по финансовому обеспечению экономического роста в условиях агрессивной санкционной политики Запада.

По мнению председателя комиссии «Экономика и финансы» на сегодня необходим современный госплан в области промышленности, наукоемких, высокотехнологичных производств, программы импортоопережения, конкретные долгосрочные заказы. При этом в товарах народного потребления, секторе услуг и розничной торговли оставить рыночные отношения. «Технологический и инфраструктурный заказ должен быть аналогом планирования в современных условиях. По приоритетным отраслям важно консолидировать спрос, в том числе через государственный заказ», - считает Алексей Текслер.

По мнению главы Комиссии Госсовета, это станет сигналом для бизнеса, куда можно и нужно направлять инвестиционный ресурс, в том числе в рамках здоровой конкуренции.

Параллельно с этим нужно наращивать темп госинвестиций в развитие различной инфраструктуры. В этой связи глава региона особо отметил программу инфраструктурных бюджетных кредитов, которую нужно развивать и продлевать до 2030 года.

Кроме того, нужно привлекать к финансированию инвестиций ЦБ, банки, фондовый рынок. «Сегодня практически 55% инвестиций – это собственные средства компаний. При такой ситуации сложно ждать быстрого роста. Цифру нужно существенно снижать - минимум до 30% - за счет роста участия банков и фондового рынка. Тогда там, где строится два завода, будет построено 3-4 завода. Прекрасный пример – Китай», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он также предлагает вернуться к вопросу фондирования Центральным Банком ставки под инвестиционные проекты, обеспечить длинными деньгами институты развития.

Все это позволит обеспечить для экономики достаточный объем финансов, в том числе инвестиционного ресурса, считает руководитель комиссии Госсовета.

Алексей Текслер на полях ПМЭФ-2023 обсудил вопросы развития двусторонних отношений Челябинской области и Беларуси в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики в РФ Дмитрием Крутым. Глава региона подчеркнул, что выполняются все договоренности, которые были достигнуты во время его последнего визита в Минск (он посещал Республику в ноябре 2022 года, встречался с президентом, с премьер-министром и членами правительства, побывал на Минском автомобильном заводе).

За январь-март 2023 года товарооборот между регионом и Республикой увеличился 32,7% к аналогичному периоду 2022 года и составил 127,7 миллиона долларов. «Всегда есть возможность увеличивать товарооборот, мы в этом направлении движемся», - подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках достигнутых в ноябре договоренностей с апреля 2023 года в Минске начал работу на постоянной основе Выставочный павильон продукции Челябинской области, где в настоящее время представлены 25 южноуральских предприятий.

«Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример мы будем тиражировать, демонстрировать коллегам, и своих белорусских производителей тоже к этому продвигаем, - отметил Дмитрий Крутой. - Вы один из важнейших для нас регионов-партнеров в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении».

В ходе встречи участники также обсудили конкретные вопросы кооперации челябинских и белорусских предприятий. В октябре 2023 года в Челябинске планируется открыть учебный класс «Беларус». Продолжится сотрудничество в сфере культуры. В настоящее время прорабатывается вопрос визита руководства правительства Белоруссии в Челябинск и организация прямого регулярного воздушного сообщения между Челябинском и Минском.

Челябинская область намерена расширять сотрудничество и с субъектами России. Южноуральский губернатор Алексей Текслер и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве до 2026 года.

«Планом мероприятий предусмотрено расширение межрегионального взаимодействия практически во всех сферах», - отметил Алексей Текслер. Планируется развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями регионов, участие промышленных предприятий и научных организаций в реализации совместных проектов. Особый интерес будет представлять сотрудничество в сельском хозяйстве. По словам главы региона, в Челябинской области активно развивается агропромышленный комплекс, а Алтайский край является самым крупным аграрным регионом России. Алексей Текслер также предложил организовать бизнес-миссию для производителей сельхозтехники в Алтайский край.

Стороны также намерены обмениваться опытом в сфере туризма, содействовать развитию экологического, детского, сельского, этнографического, оздоровительного и других видов туризма.

Челябинская область будет совместно с Республикой Башкортостан развивать проект межуниверситетского кампуса мирового уровня. На полях ПМЭФ-2022 соответствующее соглашение подписали глава региона Алексей Текслер и руководитель Республики Радий Хабиров.

Строительство кампуса осуществляется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина. До 2030 года в России будет построено 25 кампусов. Челябинск и Башкортостан вошли в первую волну отбора и стали победителями. Учебный процесс в челябинском кампусе запланировано начать в 2026 году.

«Уверен, что кампусы, которые мы сейчас строим, позволят нам усилить кооперационные связи, проводить обмен студентами и преподавателями, но самое главное - отвечать на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной в рамках технологического суверенитета, в рамках задач, определенных нашим Президентом», – подчеркнул Алексей Текслер.

Радий Хабиров отметил, что Челябинская область - очень сильный, промышленно развитый регион. «Нам, безусловно, интересно, чтобы наши научные структуры, наши студенты обменивались опытом», – подчеркнул руководитель Республики Башкортостан.

Алексей Текслер подписал соглашения между правительством Челябинской области и представителями крупного бизнеса: с «Газпром нефть» (о поставках автомобильных и индустриальных масел) и Транспортной группой FESCO (о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий региона).

Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти» будет поставлять высокотехнологичную продукцию в Челябинскую область. Ассортимент включает свыше одной тысячи видов масел для различной техники, в том числе для оборудования металлургических и горнодобывающих комбинатов. Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к единственному в России сервису предиктивной диагностики. Технологии искусственного интеллекта системы анализируют показатели работающего масла и выдают рекомендации по сервисному обслуживанию узлов и систем.

FESCO в начале июня запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который напрямую связывает «Владивостокский морской торговый порт» и ТЛК «Южноуральский» в Челябинской области. «ТЛК “Южноуральский” будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов, - уточнил Алексей Текслер. – Пятого июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока в тестовом режиме, что позволит оценить техническое и организационное взаимодействие при реализации проекта для полноценного запуска».

Кроме того, рамках ПМЭФ Алексей Текслер и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев обсудили проекты по внедрению принципов экономики замкнутого цикла в регионе и потенциале области по развитию отрасли переработки вторичных ресурсов и вторичного сырья.

Третий день Петербургского международного экономического форума, 16 июня, будет не менее насыщенным. Состоится также пленарное заседание ПМЭФ-2023, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун.