Челябинская область получит ещё один транш на стационарное лечение пациентов с ковидом

Челябинская область получит дополнительные федеральные средства на стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

В соответствии с распоряжением №3448-р от четвертого декабря, регионы дополнительно получат 89 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Челябинской области выделено два миллиарда 676 миллионов 119,4 тысячи рублей. Деньги будут направлены на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с новой коронавирусной инфекцией, прежде всего, в госпитальные базы, где проходят лечение наиболее тяжелые пациенты.

Регион уже получал на эти цели дополнительно 499,64 миллиона рублей и 1,6 миллиарда рублей (в соответствии с постановлениями правительства РФ от 25.06.2021 № 989 и от 07.08.2021 № 1310 соответственно). В октябре в бюджет ТФОМС Челябинской области поступило ещё 1,35 миллиарда рублей (распоряжение правительства РФ №3025-р).

По данным Челябинского регионального отделения ФОМС, в 2021 году растет число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За девять месяцев 2021 года за счет средств ОМС было оплачено 85,5 тысячи случаев оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 (в стационарах), за весь 2020 год - 76,7 тысячи случаев. При этом тарифы на лечение пациентов с ковидом существенно выше среднего тарифа по круглосуточному стационару.

Напомним, затраты на лечение пациента с COVID-19 на госпитальных базах Челябинской области составляют 53 тысячи рублей (антибактериальная терапия, кислород, антикоагулянт). Если пациент нуждается в реанимационных мероприятиях и упреждающий терапии, то стоимость лечения составит порядка 130 тысяч и выше.

На данный момент в области развернуто 5,8 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По состоянию на восьмое декабря на госпитальных базах и на дому получают лечение 8,6 тысячи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.