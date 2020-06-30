Челябинские организации за год заработали 50 миллионов рублей, увеличив свою прибыль в 2019-м году на семь с половиной процентов.

Об этом в докладе по итогам деятельности главы и администрации Челябинска в ушедшем году депутатам городской думы сегодня, 30-го июня, сообщила мэр Наталья Котова.

Она отметила, что на протяжении последних шести лет доля Челябинска в валовом региональном продукте постоянно увеличивалась и составляет в настоящее время 46 процентов.

"Несмотря на целый ряд сдерживающих факторов, положительную динамику показал индекс промышленного производства. За предыдущий год индекс вырос на шесть процентов. Крупные и средние организации Челябинска отгрузили товаров и предоставили услуг на 700 миллиардов рублей. Это пятое место среди городов-миллионников России", - констатировала Наталья Котова.

Градоначальница подчеркнула, что важным показателем материального уровня жителей является соотношение спроса и предложения, выраженное в объемах розничного товарооборота, который в 2019-м году вырос, составив 163 с половиной миллиарда рублей (по данному показателю столица Южного Урала занимает седьмое место среди городов-миллионников).

"Растет спрос - растет и предложение: за прошлый год в Челябинске было открыто более 380-ти объектов торговли и общественного питания. А это практически две тысячи новых рабочих мест", - сообщила Наталья Котова, добавив, что по итогам 2019-го года в Челябинске работало 72 с половиной тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (положительная динамика наблюдается последние пять лет).

"Отмечу, что мы сейчас пересматриваем многие подходы к поддержке малого бизнеса, наводим порядок, развиваем диалог с предпринимателями. Показатель эффективности поддержки из расчета уплаченных налогов на рубль поддержки составил 45 рублей, это средний показатель по стране", - сказала Наталья Котова.