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Челябинский бизнес-омбудсмен назвал инициативу СК репрессией

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров посоветовал следственному комитету заниматься выявлением и раскрытием преступлений, а не устраивать репрессии бизнесменам по материалам федеральной налоговой службы. С таким заявлением он выступил после интервью зампредседателя СК РФ Елены Леоненко, в котором она сообщила об инициативе об увеличении срока давности по налоговым преступлениям для физлиц.

Накануне в газете «Известия» появилось интервью Елены Леоненко, в котором она заявила, что СК выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц. По ее словам, юридическому лицу при уклонении от уплаты налогов на крупную сумму придется отвечать перед законом как через год, так и через 10 лет. А у индивидуальных предпринимателей срок давности преступлений составляет два года.

Она дополнила, что следственный комитет предлагает ФНС сразу предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям – как только будет определен размер ущерба.

«Во-первых, я выступаю категорически «против» инициативы СК увеличить срок давности за налоговые правонарушения физлицам, - ответил на такое заявление Александр Гончаров. - Только в 2019 году после долгой и упорной работы нам (правозащитникам и бизнес-сообществу) в Верховном Суде РФ удалось отстоять сохранение срока давности по налоговым правонарушениям (два года), после истечения которого физическое лицо не может подвергаться преследованию, и вот снова данная идея озвучивается силовым ведомством».

Предоставление ФНС следственному комитету материалов о должниках сразу после вскрытия схемы Гончаров назвал «вредительством бизнесу». При этом он уточнил, что не защищает недобросовестных предпринимателей. По его словам, сейчас в стране финансовая грамотность бизнеса очень низкая.

«В то же время законодательство меняется очень быстро, а очень часто правоприменительная практика разворачивается на 180 градусов – то есть, те же самые законы трактуются и ФНС, и судами по-новому. Последний пример – налоговая служба во многих регионах страны (но не во всех) полезным ископаемым стала считать не добываемый природный камень, а переработанный продукт – щебень. В итоге, налоговая база сразу выросла в разы, и налог был доначислен за три последних года. Получается, налоговыми правонарушителями стали предприниматели целой отрасли. Так можно далеко зайти!», - обозначил свою позицию Гончаров.

Бизнес-омбудсмен посоветовал следователям сначала разобраться со сложными делами. Он привел статистику раскрываемости преступлений, которая отстает от выявляемости.

«В Челябинской области за 11 месяцев зарегистрировано 9606 тяжких преступлений, а лиц, их совершивших, выявлено 3588. Преступлений особой тяжести - совершено 3808, выявлено преступников – 1027. Вот куда нужно направлять силы и энергию правоохранительных структур», - выразил уверенность Гончаров.