Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области переназначили на третий срок уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Гончарова. Решение было принято единогласно на заседании 28 сентября.

Проект постановления о назначении внес в региональный парламент губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Александр Гончаров занимает пост бизнес-омбудсмена Челябинской области с декабря 2012 года. До этого Александр Гончаров являлся исполнительным директором Союза промышленников и предпринимателей региона.

Председатель комитета Заксобрания по экономической политике Евгений Илле напомнил, что уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на должность региональным парламентом сроком на пять лет по представлению губернатора и по согласованию с уполномоченным при президенте РФ, а также с учетом мнения предпринимательского сообщества.

«Гончарова Александра Николаевича мы хорошо знаем, институт уполномоченного активно взаимодействует с законодательным собранием. Комитет по экономической политике и предпринимательству одобрил проект постановления», - добавил Евгений Илле.

Александр Гончаров, выступая перед депутатами, коротко рассказал о проделанной за 10 лет (с момента основания института Уполномоченного) работе на посту бизнес-омбудсмена. Он сообщил, что за 10 лет работы было рассмотрено пять тысяч 430 обращениц. При этом 70% от поданных по компетенции обращений было решено в пользу предпринимателей.

На следующем этапе деятельности институт Уполномоченного сосредоточится на выявлении системных проблем бизнеса и разработке механизмов их решения.

Полномочия Александра Гончарова продлены еще на пять лет.

«Решение принято единогласно», - подвел итоги голосования председатель Заксобрания Олег Гербер.

Напомним, в августе Законодательное Собрание внесло поправки в п.7 ст. 3 в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области» о том, что одно и то же лицо не может быть назначено бизнес – омбудсменом более двух сроков подряд, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.