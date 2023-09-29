29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
29.09.2023
Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
29.09.2023
Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой
29.09.2023
Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров
28.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
28.09.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России
Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
24.01.2023
Челябинские правозащитники объединили усилия по контролю за содержанием граждан в местах лишения свободы
12.01.2023
Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс
14.06.2018
Более 500 обращений поступило в адрес челябинского бизнес-омбудсмена
02.11.2016
Предприниматели Урала требуют усилить борьбу с фирмами-однодневками
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023