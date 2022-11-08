Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг

Презентацию программы ремонтов и модернизации оборудования предприятия на 2023 год для потенциальных участников конкурсных процедур по ремонту оборудования, зданий и сооружений, благоустройства провел Челябинский цинковой завод. В «Дне поставщика услуг» приняли участие около 20 представителей подрядных организаций различных сфер деятельности.

Начальник управления по содержанию основных фондов Анатолий Федоров рассказал о планах предприятия на 2023 год в рамках программ капитального и текущего ремонта и инвестиционной программы. Челябинскому цинковому заводу требуются услуги по ремонту механической и электротехнической частей технологического оборудования, общестроительные работы, услуги по благоустройству.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ, участники ознакомились с перечнем основных работ, а также с основными процедурными моментами закупочной деятельности: закупки проходят на электронной торговой площадке, где размещается вся закупочная документация, подаются, принимаются и рассматриваются заявки участников, проводится процедура торгов.