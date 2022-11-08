08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
08.11.2022
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
08.11.2022
Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст
08.11.2022
Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»
08.11.2022
Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму
08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
В Челябинске ЧЦЗ провел презентацию программы ремонтов и модернизации оборудования предприятия
18.10.2022
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
10.10.2022
Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода
06.10.2022
Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
14.09.2022
Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022