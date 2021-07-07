Цифровой проект ММК получил награду на «Иннопроме-2021»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) получил награду конкурса цифровых промышленных инноваций STAR 4.0 в номинации «Финансовая оптимизация» за проект по модернизации главной мнемосхемы своей центральной диспетчерской.

Награда комбинату была вручена в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021».

О проекте и его значении для предприятия участникам форума рассказал руководитель проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ПАО «ММК») Валерий Рыболовлев.

Он отметил, что работа центральной диспетчерской имеет огромное значение для стабильного функционирования производственной площадки ПАО «ММК». Центральная диспетчерская является главным пунктом управления предприятием, куда в режиме реального времени стекается вся информация о работе комбината.

Это позволяет специалистам отслеживать текущее состояние всех агрегатов и оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, а также привлекать соответствующие службы для их устранения и сокращения вынужденных простоев основного технологического оборудования, что в конечном итоге влияет на выполнение производственной программы комбината.

«Центральная диспетчерская – это круглосуточный режим работы, готовность в любой момент доложить о текущей ситуации на предприятии руководителю любого ранга», – подчеркнул Валерий Рыболовлев.

Специалистами «ММК-Информсервис» совместно с компанией «Сименс» и компанией-интегратором «КонсОМ СКС» был реализовал пилотный проект по модернизации центральной мнемосхемы автоматизированной информационной системы Центральной диспетчерской комбината (АИС ЦДК).

Целью проекта было усовершенствовать работу АИС ЦДК с точки зрения унификации подходов к получению первичных данных и решения интеграционных задач, а также предложить инновационный подход к визуализации оперативной информации о текущем состоянии агрегатов, основанный на принципах ситуационного восприятия.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», ключевое значение для проекта имела модернизация центральной мнемосхемы комбината, на которой в режиме реального времени отображается информация о текущем состоянии всех основных технологических агрегатов ММК.

Также были разработаны графические примитивы, которые легли в основу новой версии мнемосхемы, придав ей более информативный, но не перегруженный вид.

В рамках проекта было разработано свыше 30-ти графических примитивов, пять экранных форм, в том числе и для мобильных устройств. Впервые в России представлен прототип 3D мнемосхем на базе платформы WinCC Open Architecture.