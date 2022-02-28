Cтало спокойнее: как меняется ситуация в челябинских банках

В челябинских банках ситуация стала спокойнее. Очередей нет ни у банкоматов, ни в банковских отделениях. Люди больше не торопятся обменять валюту или снять наличные.

Так, челябинские СМИ публикуют свежие фото из Сбербанка. Всего несколько посетителей в офисе на Энтузиастов,

спокойно и в одном из центральных отделений – на проспекте Ленина, 38.

Банкоматы, как видно, тоже в свободном доступе: как правило, один-два человека и никаких очередей.

«Мы работаем как обычно — проводим все операции. Для клиентов, которые приходят снять деньги, доступны и наличные рубли в банкоматах, и возможность снять валюту с помощью сотрудника. Никакой паники мы не видим — для нее нет повода. Мы работаем и обслуживаем клиентов в привычном режиме», - рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, ранее Сбербанк предупредил, что для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 и 27 февраля отделения будут работать в режиме будних дней.