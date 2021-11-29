Денежные доходы южноуральцев растут

Объём денежных доходов населения в Челябинской области за девять месяцев 2021 года увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует экспресс-анализ, проведенный Контрольно-счетной палатой региона.

Общий объем доходов составил 841,3 миллиарда рублей.

Губернатор Алексей Текслер подчёркивает важность поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по устойчивому росту доходов населения.

На положительную динамику объема денежных доходов повлиял рост прочих денежных поступлений (плюс 46,7%), доходов от предпринимательской деятельности (плюс 16,9%), социальных выплат (плюс 7,8%) и оплаты труда наёмных работников (плюс 6,6%).

Денежные доходы на душу населения в месяц увеличились на 9,1% и составили 27,2 тысячи рублей.

Реальные денежные доходы увеличились на 2,8%, а реально располагаемые доходы - на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Прирост сбережений населения на вкладах составил 41,1 миллиарда рублей, что в 23,3 раза больше значения аналогичного периода прошлого года.