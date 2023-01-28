Дилерский центр завода «Москвич» откроется в Челябинске

Салон продаж и сервисного обслуживания автомобилей «Москвич» откроется в Челябинске. Соответствующая информация появилась 27 января в официальном сообществе Московского автомобильного завода «Москвич» ВКонтакте . В нем говорится, что уже в феврале 2023 года в челябинский дилерский центр начнутся отгрузки машин.

Наряду с Челябинском точки продаж завода открываются в 12 регионах России – Волгограде, Воронеже, Казани, Красноярске, Омске, Оренбурке, Перми, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени.

В январе на сайте завода сообщалось о значительном расширении географии присутствия. В числе первых дилерские центры были анонсированы в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростова-на-Дону, Уфе, Новосибирске, Ижевске, Кемерове и Набержных Челнах.

В продажу поступает первая модель, выпущенная на заводе, это городской кроссовер «Москвич 3» с бензиновым турбодвигателем. Как утверждают разработчики, «Москвич 3» начинает новую главу в истории легендарного бренда.