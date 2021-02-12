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Для Челябинска купят новый трамвай с USB-зарядкой и индивидуальным открытием дверей

В Челябинске в этом году на линию пустят новую модель трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода. Для города также планируют закупить 30 новых вагонов предыдущей серии. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказал глава региона Алексей Текслер на презентации вагона.

Новый вагон оснащен USB-зарядкой, зарядкой для телефонов, телевизорами и мощным кондиционером. Он полностью низкопольный, а двери открываются индивидуально и по требованию пассажиров.

«Здесь система адресного открытия дверей, - пояснил главный конструктор Усть-Катавского вагоностроительного завода Олег Слепов. - Подъезжая к остановке, водитель может дать разрешение на открытие именно той двери, у которой стоит пассажир. Либо по требованию пассажира открывается та дверь, где стоит пассажир. Остальные двери остаются закрытыми, за счет чего сохраняется микроклимат, не тратится лишняя энергия на все эти действия. Вагон становится более энергоэффективным».

С начала февраля и до конца месяца вагон будет проходить так называемую обкатку, чтобы понять, что в нем нужно доработать. Пока он ездит по Челябинску без горожан. Но в будущем планируется запустить опытную эксплуатацию уже и с пассажирами.

«Сейчас есть пожелания ГЭТа: увеличить количество камер видеонаблюдения, - добавил Олег Слепов. - Увеличить количество подвесных поручней, перенести USB-зарядки в другое место».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что вагон уже сертифицирован в Челябинске. После завершения обкатки трамвай вернется в Усть-Катав. Там его доработают, перекрасят и отправят обратно в областной центр.

«Для Челябинска и Усть-Катава была традиция с советских времен, что первый новый вагон оставался в Челябинске и эксплуатировался здесь. Мы эту традицию сохраняем. Вагон вернется и будет эксплуатироваться в Челябинске», - сказал Текслер.

По словам главы региона, власти приняли принципиальное решение обновить трамвайный парк. В этом году для Челябинска закупят еще 30 новых вагонов предыдущей серии. Отличие состоит только в том, что эти вагоны будут полунизкопольные.

«Это модель 623 трамвая, которые мы поставляем в Краснодар и Магнитогорск. Это надежная машина с переменным уровнем пола, - объяснил генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков. - Центральная часть полностью подходит для перемещения маломобильных граждан и для женщин с колясками».

Помимо закупки новых вагонов, власти в этом году планируют обновить 10 километров трамвайных путей. Кроме того, есть планы по строительству новых.

«Наша задача – увеличить пассажиропоток в трамваях. Для этого нам нужны новые трамваи, чем мы начинаем заниматься, - сказал Алексей Текслер. - И модернизировать пути, чтобы увеличить скорость и возможности нашей новой маршрутной сети».

Губернатор также рассказал, что цвет вагона разработают в соответствии со специальным южноуральским брендбуком. На трамвае будет такая же надпись, какую челябинцы привыкли видеть на автобусах, – Южный Урал. Цвет пока официально не раскрывается, но известно, что вагон будет красным.

На модернизацию трамвайных путей и приобретение 30 вагонов будет направлено порядка одного миллиарда 300 миллионов рублей.

Добавим, что в этом году из регионального бюджета выделят деньги на покупку девяти новых трамвайных вагонов и для Магнитогорска.