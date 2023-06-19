19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
19.06.2023
В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат
19.06.2023
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
13.01.2023
В Варне после капремонта открылась уникальная сельская гимназия
02.04.2021
Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области
03.12.2020
Михеевский ГОК перевел карьерную технику на экологичное топливо
21.07.2020
Алексей Текслер во вторник работает в Варне
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023