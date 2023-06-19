Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

Проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе (Челябинская область) получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщили в ведомстве.

Увеличение производственной мощности обогатительных фабрик по переработке до 31 миллиона тонн в год потребовало соответствующего увеличения производительности добычи – до 31 миллиона тонн сухой руды в год.

«Проектные решения по развитию горнодобывающего комплекса Михеевского рудника разработаны с учетом увеличения добычи до 31 миллиона тонн медных руд в год. Максимальная глубина Главного карьера в его южной части составит 540 метров. Площадь карьера по поверхности – 371,8 га», – отметил главный эксперт проекта Валерий Кирпиченко.

Застройщик – АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат». Генеральный проектировщик – ООО «Научно-технический центр-Геотехнология».

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее ведомство одобрило проект отработки месторождения с производительностью 27 миллионов тонн руды в год.

Михеевское месторождение медно-порфировых руд было открыто в 1987 году на Южном Урале и входит в число 50 крупнейших месторождений мира.

Добыча на месторождении ведется с 2013 года. Михеевский горно-обогатительный комбинат - крупнейший инвестиционный проект группы «Русская медная компания» (РМК) - был торжественно запущен в работу в декабре 2013 года.

Михеевский ГОК стал первым на постсоветском пространстве комбинатом, на котором была внедрена экономически эффективная технология отработки месторождений с низким содержанием меди в руде (0,4%). В настоящее время запасы медной руды отрабатываются открытым способом.