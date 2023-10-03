Госэкспертиза одобрила проект строительства моста к нацпарку «Зюраткуль»

Госэкспертиза Челябинской области одобрила проект строительства моста через реку Большая Сатка к национальному парку «Зюраткуль» (Саткинский район). Соответствующая информация опубликована на сайте «Единый государственный реестр заключений».

Госэкспертиза региона выдала положительное заключение на проект «Строительство мостового перехода через реку Большая Сатка». Новый мост появится на 10 километре автомобильной дороги Сатка - озеро Зюраткуль, участок Сатка – Магнитский.

Проектную документацию для экспертизы подготовило ООО «Инвест групп центр». Застройщик - министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Протяженность участка составит 1,2 километра. Переправа позволит комфортно перемещаться в любую погоду.

Магистраль будет двухполосной, шириной шесть метров. Предполагается обустроить тротуары и освещение в поселке Зюраткуль, уточнили в ведомстве.

Проект моста разрабатывало ООО «Инвест групп центр» за 3,720 миллиона рублей.

Напомним, восьмого августа 2023 года был заключен контракт с ООО «Центрдорпроектирование» на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации для строительства автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль, участок Магнитский – граница национального парка «Зюраткуль». Стоимость работ – семь миллионов 589 тысяч 910,81 рубля.

Новая дорога протяженностью (предварительно) три километра будет двухполосной, ширина земляного полотна составит десять метров, проезжей части, где уложат асфальтобетон, - шесть метров, ширина обочин – два на два метра. Транспорт сможет развивать на ней скорость до 80 километров в час.

Начало участка проектирования - конец населенного пункта поселок Магницкий, конец - граница национального парка «Зюраткуль».

Исполнитель контракта должен будет увязать свой проект с проектной документацией на строительство мостового перехода через реку Большая Сатка на десятом километре автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль (участок Сатка – Магнитский).

Проектная документация с положительным заключением госэкспертизы должна ьыть готова не позднее 15 декабря 2024 года.