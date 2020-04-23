Главврач магнитогорской больницы разъяснила причины неполучения президентских выплат

В социальных сетях Магнитогорска (Челябинская область) появилось обращение к губернатору от лица сотрудников поликлиники с дневным стационаром горбольницы №1» им. Г. И. Дробышева о невыплате выплат за март и апрель, предусмотренных Указом президента и постановлением главы региона.

Этими документами предусматриваются специальные федеральные выплаты среднему медицинскому персоналу первичного звена и дополнительные выплаты медицинским работникам в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

«Сотрудники участковой службы (первичное звено), никаких дополнительных выплат за март, апрель не получили», - заверяет автор обращения и просит разобраться в сложившейся ситуации.

Главный врач больницы №1 Ирина Капланова разъяснила сложившуюся ситуацию. По ее словам, по итогам работы за март выплаты получили сотрудники стационаров, имевшие контакт с подтвержденными случаями лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Президентские выплаты получили 26 медработников, губернаторскую доплату – 54 человека, в том числе 26 медицинских работников и 28 прочий персонал.

«В соответствии с постановлением правительства Челябинской области также имеют права на выплаты сотрудники поликлиники, имевшие непосредственный контакт с группами риска (лица, у которых заподозрено заболевание новой коронавирусной инфекцией, но на момент расчет выплат результаты лабораторных исследований еще не получены)», - пояснила главврач.

По ее словам, с территории, которую обслуживает эта поликлиника, в марте 2020 не было доставлено ни одного больного с подтвержденным, либо не подтвержденным диагнозом COVID-19. Поэтому сотрудники и не получили дополнительных выплат. Зарплата за март им была выплачена в полном объеме с учетом стимулирующих выплат по итогам работы за месяц.

«Выплаты по итогам работы за апрель будут произведены после получения целевого финансирования из средств соответствующих бюджетов (федерального и областного) на основании произведенных расчетов исходя из времени контакта», - добавила главврач.

Она также призвала тех, кто пишет обращения, в случае возникновения вопросов обращаться непосредственно к руководству медицинского учреждения. «Этот путь намного эффективнее и оперативнее», - считает главврач.