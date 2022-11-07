Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (Магнитогорск, Челябинская область) успешно прошло федеральную аккредитацию, что дает ему и его резидентам возможность продолжать пользоваться системой налоговых льгот в течение еще пяти лет.

Налоговые преференции управляющей компании и резидентам индустриального парка предоставляются при поддержке правительства Челябинской области и администрации Магнитогорска.

С момента создания индустриальный парк ММК функционирует на полной самоокупаемости, все заработанные средства реинвестируются в реконструкцию промышленной инфраструктуры. Начиная с 2016 года, управляющая компания инвестировала 327 миллионов рублей, в том числе в реконструкцию зданий, железных и автомобильных дорог, энергетических трубопроводов, газовых сетей.

На данный момент на площадке ведет деятельность 41 резидент. С момента открытия парка в 2016 году резиденты вложили в собственное производство свыше полутора миллиардов рублей, создали около одной тысячи рабочих мест, выпускают продукцию более чем на три миллиарда рублей ежегодно и выплачивают в бюджеты всех уровней различных налогов на сумму свыше 230 миллионов рублей в год.

«На один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится пять рублей со стороны резидентов, что выше среднеотраслевого показателя по РФ, а текущий уровень коммерциализации производственных площадей превышает среднероссийский на 18 процентов и составляет 83 процента», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

По итогам прошлого года года индустриальный парк в своей категории занял вторую позицию в ежегодном национальном рейтинге индустриальных парков и специальных экономических зон от ИА «Эксперт».